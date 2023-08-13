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清代遺留溝渠難排水 總統府周遭逢雨必淹

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
總統府、北一女周遭因為清代遺留溝渠不足現代標準40公分寬，因此每逢大雨必定淹水。圖／北市議員洪婉臻辦公室提供
總統府、北一女周遭因為清代遺留溝渠不足現代標準40公分寬，因此每逢大雨必定淹水。圖／北市議員洪婉臻辦公室提供

熱對流旺盛，北部連日大雨，總統府周遭卻屢淹水北市議員洪婉臻指出，當地路面側溝排水不良，除了溝體因為路樹而變形外，就是溝寬不足，最小只有20公分。北市水利處回應，清代遺留溝渠若未達40公分寬，會將城牆石外移或下移使溝寬達40公分，預計今年9月底前完工。

台北市時常出現午後強降雨，造成多處積、淹水。洪婉臻指出，總統府附近排水溝是清朝遺留「台北城牆石塊」所製成的古城牆溝，與一般的標準溝渠設置規格有差異，進而造成古城牆溝渠的排水效果與現代化溝渠的成效有落差。

洪婉臻指出，總統府、北一女附近淹水嚴重，就是因為路樹導致溝體變形及溝寬不足，量測最小部分只有20公分，使路面側溝排水不良。古城牆範圍大部分溝寬都不足40公分，所以新設側溝以溝寬40公分設計，並針對舊城橋進行保護工作，不過目前進度太慢，北市府應加快腳步解決總統府周圍一下大雨就淹水的窘境。

洪婉臻要求，水利處應評估溝寬，針對既有溝寬足40公分部分盡快進行疏濬、既有溝寬不足40公分部分，也要考量文化局建議，將城牆石外移或是下移。路樹部分，側溝部分也會因遭到路樹擠壓而變形，嚴重影響到排水效能，路樹種植應慎選樹種。

對此，北市水利處正工程司李貞憓表示，古城牆範圍大部分溝寬都不足40公分，所以新設側溝以溝寬40公分設計。

李貞憓說，針對舊城牆進行保護工作，水利處也在今年7月4日獲文化局同意，既有溝寬足40公分部分保存原有排水溝，進行疏濬；既有溝寬不足40公分部分，可將城牆石外移或下移使溝寬達40公分處理，並交付廠商施工，預計9月底前完成。

總統府、北一女周遭因為清代遺留溝渠不足現代標準40公分寬，因此每逢大雨必定淹水。圖／北市議員洪婉臻辦公室提供
總統府、北一女周遭因為清代遺留溝渠不足現代標準40公分寬，因此每逢大雨必定淹水。圖／北市議員洪婉臻辦公室提供

北市 總統府 淹水 排水溝

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