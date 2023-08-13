李美珍願進熱廚房接新北社會局長 背後有這些因素

新北市社會局長張錦麗今年4月起因病請長假休養，張被譽為社福界俠女，病榻中心繫工作，讓同仁感動又心疼。張憂心請假耽誤團隊辭意甚堅，幾經尋覓，說動今年7月甫從衛福部參事退休的李美珍接任，14日下午交接，李美珍說，她和張錦麗個性、理念契合，會延續精進新北市社福政策，實踐侯市長重視的「施政不要忘記任何一個人」願景。

今年正逢選舉年，市政不免成為選戰攻防議題，侯友宜原希望張錦麗安心休養，早日康復歸隊，張錦麗責任心重，辭意堅定，她也幫忙找理念契合的人來接手，陸續接觸不少社政領域人才，許多人考量這時期加入是進「熱廚房」，找人不容易。

侯友宜授權張錦麗尋找接棒人選，過程峰迴路轉，李美珍今年7月從衛福部辦退休，原本有些私人計畫要忙，張錦麗力邀她接手，李、張有10多年深厚私誼，李美珍在內政部服務時期，張錦麗在民間推動家庭暴力防治、高風險家庭等任務，兩人一路是相知相惜戰友。

李美珍曾在台北縣、新北市政府時期當社會局副局長，此次帶著使命感回鍋老東家，李美珍說，重回新北市政府，除想延續錦麗局長理念，新北市是她土生土長家鄉，對新北市社會局團隊有特殊情感及歸屬感，這些力量讓她決定將私事放一邊，回到熟悉的娘家繼續並肩作戰。

張錦麗從年輕時期便為婦女權益、家庭暴力防治、性別平等奔走倡議，她認為「社安是廣義的治安」，唯有社安做好，才會減少社會案件發生率，張曾在警專教書，2015年接任新北市社會局長，轉入公部門實踐理念。

新北市人口多達400萬，社會局工作是重中之重，「從搖籃到搖椅」都是關照範圍。副市長朱惕之肯定張錦麗在8年多任內奉獻，面對少子化、高齡化兩大浪潮，新北市完成公共托育121家，在全市1032里設置銀髮俱樂部、照顧據點、公共托老中心，都是讓市民有感的成績。

張錦麗是十足工作狂，近年健康狀況亮紅燈，老天爺強迫她必須好好休息，張錦麗和社會局老同仁有革命情感，老同仁打電話為她打氣時，常聊到電話兩端都哭了。

張錦麗明天無法出席交接，她在近期即將出版的「新北優社福 20方案逕開箱」一書中道出心境，她說，在高達7成移居人口的新北市，年年不斷攀升的高齡及各項社福人口，在中央統籌分配稅款不均情況下，加上連年選舉因素，各縣市競相以現金福利為誘惑，新北依然創造一個不止靠現金給付籠絡市民的新局面，「新北優社福」於焉誕生。在這20個典型方案中，公私部門夥伴攜手努力，「怎麼想都應該留下紀錄，對他們或自己有個交代，也不枉公部門走一回」。