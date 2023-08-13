板橋文化段都更公展起跑 改建集合式大樓結合公幼

新北市板橋區新埔捷運站民生路旁都更案現況為40年老公寓，新北推動都更，並從3日起公展30日，後續將進入正式審議階段，更新後除改善環境品質及居住安全，透過都更一、二箭政策還可回饋近660坪公共化幼兒園，方便周邊民眾使用。

板橋文化段都更案位在板橋區民生路二段80米計畫道路上，緊鄰捷運新埔站3號出口，基地面積為4589平方公尺，交通便利，生活機能佳。現況53戶為屋齡達40年之老舊建物，對居住安全及城市風貌等都是衝擊，因此規畫透過都市更新協議合建方式重建。

都更處表示，基地預計未來興建1幢2棟、地上34層及地下7層的集合式大樓，留設4公尺的人行步道及開放空間，提供舒適的步行空間及綠化環境，未來也將取得銀級綠建築、無障礙環境設計及耐震標章，進一步達到建築物安全性、健康及節能的效果。

都更處指出，該案並符合「都更一箭」及「都更二箭」政策，後續除提高基準容積及增額容積外，將於社區內回饋近660坪的室內外空間作為公共化幼兒園，預計可收托212名幼童，服務周邊市民，並減輕年輕世代家長負擔。

都更處說明，該案已於8月3日起公開展覽30日，後續將進入正式審議階段，並訂於8月18日下午2時30分在板橋百壽介壽市民活動中心舉行公辦公聽會。