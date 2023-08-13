快訊

苦瓜助便秘、降血糖，越苦營養價值越高！專家教你挑這顏色的

台鐵新自強號遭惡意噴漆 嫌刑責曝光：最高7年徒刑

假日縱情晚睡晚起？ 科學家：小心你正在謀害腸道菌叢

新北上半年青年失業率六都最低 9月將擴大銀髮婦女就業

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北上半年青年失業率六都最低。圖／新北市勞工局提供
新北上半年青年失業率六都最低。圖／新北市勞工局提供

疫情趨緩，各大產業需才孔急，就業市場看到復甦曙光。新北市勞工局統計，2023年上半年15至24歲青年失業率為7.9%，低於全國平均11.35%，且是六都最低；25至29歲失業率為4.9%，也低於全國平均6.11%。為促進銀髮、婦女等族群就業，勞工局也將於9月在三重成立「銀髮人才服務據點」及「婦女及中高齡者職場續航中心」，全力協助民眾就業。

勞工局統計，因應疫後缺工需求及畢業季求職需求，職缺數以旅宿餐飲業佔近4成、一般服務業佔近2成5，科技製造業因疫情期間受到很大影響，解封後有相當大的人力需求，紛紛開出不少職缺積極回補流失人力。

勞工局表示，新北市自2013年起推出初次尋職青年就業服務、非典型勞動青年轉正職輔導、斜槓青年職能培力等「青年就業三箭」，並於輔導期間提供最高2萬4000元津貼補助，亦配合推動中央勞動部青年職得好評、初次尋職青年穩定就業等計畫，截至今年7月已累積服務1萬1735名青年，其中6534人順利就業或轉正職，成功就業率近6成。

勞工局長陳瑞嘉表示，青年擁有無限發展可能，也正值畢業求職潮，無論是面臨職涯迷惘、或想增進求職面試技巧，新北市就業服務據點可提供深度諮詢、職業心理測驗、就促研習、履歷健診及職業訓練等服務，協助青年順利就業。

為協助中高齡及婦女就業，勞工局規畫今年9月底於三重將再成立「銀髮人才服務據點」及「婦女及中高齡者職場續航中心」，由原本板橋中心單點式的全區服務，升級成雙引擎的分區服務，並持續提供企業輔導，包含經驗傳承、中高齡人才再運用、職務再設計、員工家庭照顧、職缺開發等。

新北青年就業三箭，協助許多青年找到工作。圖／新北市勞工局提供
新北青年就業三箭，協助許多青年找到工作。圖／新北市勞工局提供

青年 勞工局

延伸閱讀

新北稽查31泳池戲水場所 5家餘氯未達標限期改善

食腦蟲致死引民眾恐慌 新北擴大稽查戲水場所「5間不合格」

新北今多轉晴 強化應變中心未續開

獨／直搗侯友宜新北大本營？柯文哲競總傳將設在新莊

相關新聞

最美101被追上…內湖這處被封百萬夜景 哥吉拉也加入戰局

台北市觀光傳播局最近舉辦「台北私房景點總點名」票選，由網友推薦私房景點並進行網路票選，哪裡是台北市夜景最夢幻景點？截至今...

新北上半年青年失業率六都最低 9月將擴大銀髮婦女就業

疫情趨緩，各大產業需才孔急，就業市場看到復甦曙光。新北市勞工局統計，2023年上半年15至24歲青年失業率為7.9%，低...

南霸天來了！漢來飯店插旗南港經貿園區 本周聯合徵才

台北市勞動局就業服務處本周舉辦聯合徵才活動，其中有高雄南霸天之稱的「漢來國際飯店」即將進駐台北南港經貿園區。勞動局表示，...

北市住警器電池 15%已逾年限

北市消防局推住宅用火災警報器，安裝率已達98%，但住警器需配鹼性或鋰電池，年限約3至10年不等，15％已逾使用年限，估計...

北市教育基金緊繃 藍綠齊轟柯

北市教育局地方發展教育基金剩餘款目前約7億，代理教師、軍公教加薪、學校災損修建等都要從基金支應，教育局憂心不夠，規畫11...

貓纜平台堆雜物 議員憂阻逃生

台北貓纜連年虧損，疫情後北捷積極行銷，但北市議員鍾佩玲接獲爆料，貓空纜車疏於管理，逃生梯與戶外平台堆置雜物，一樓入口售票...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦