新北上半年青年失業率六都最低 9月將擴大銀髮婦女就業

疫情趨緩，各大產業需才孔急，就業市場看到復甦曙光。新北市勞工局統計，2023年上半年15至24歲青年失業率為7.9%，低於全國平均11.35%，且是六都最低；25至29歲失業率為4.9%，也低於全國平均6.11%。為促進銀髮、婦女等族群就業，勞工局也將於9月在三重成立「銀髮人才服務據點」及「婦女及中高齡者職場續航中心」，全力協助民眾就業。

勞工局統計，因應疫後缺工需求及畢業季求職需求，職缺數以旅宿餐飲業佔近4成、一般服務業佔近2成5，科技製造業因疫情期間受到很大影響，解封後有相當大的人力需求，紛紛開出不少職缺積極回補流失人力。

勞工局表示，新北市自2013年起推出初次尋職青年就業服務、非典型勞動青年轉正職輔導、斜槓青年職能培力等「青年就業三箭」，並於輔導期間提供最高2萬4000元津貼補助，亦配合推動中央勞動部青年職得好評、初次尋職青年穩定就業等計畫，截至今年7月已累積服務1萬1735名青年，其中6534人順利就業或轉正職，成功就業率近6成。

勞工局長陳瑞嘉表示，青年擁有無限發展可能，也正值畢業求職潮，無論是面臨職涯迷惘、或想增進求職面試技巧，新北市就業服務據點可提供深度諮詢、職業心理測驗、就促研習、履歷健診及職業訓練等服務，協助青年順利就業。