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南霸天來了！漢來飯店插旗南港經貿園區 本周聯合徵才

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
南港經貿園區。圖／聯合報系資料照片
南港經貿園區。圖／聯合報系資料照片

北市勞動局就業服務處本周舉辦聯合徵才活動，其中有高雄南霸天之稱的「漢來國際飯店」即將進駐台北南港經貿園區。勞動局表示，「台北漢來大飯店」預計10月開幕，未來將有「金鑰匙」、「英式管家」等，將鎖定高端商務客來台商機，將大舉徵才，提供房務領班及禮賓接待組長等職缺起薪36K以上。

台北市就業服務處本周8月14日至18日，共邀集28家國內知名企業舉辦現場徵才活動，包括醫療服務、居家照服、餐飲旅宿、娛樂休閒、門市零售等，共釋出819個工作機會，歡迎社會新鮮人、求職、轉職、中高齡及二度就業需求的民眾，親臨北市各就業服務站參加現場徵才活動。

 勞動局表示，本週徵才廠商包括北市立聯合醫院仁愛院區、漢來國際飯店、老爺榮康(北投老爺酒店)、茹曦酒店(仙妮蕾德餐旅)、家城(漢堡王)、和德昌(麥當勞)、乾杯、京宣(京星港式飲茶)、財團法人台北市美僑協會、星聚點、錢櫃、全家便利商店、三商家購(美廉社)、等共計28家企業。

 局長高寶華表示，北市立聯合醫院職缺一向深受歡迎，本週仁愛院區釋出10個部分工時庶務工友，工友為可高度彈性排班之計時職缺，正常排班下月薪可達29K，8月16日下午在景美就服站現場面試。另外，有高雄南霸天之稱的漢來國際飯店即將進駐南港經貿園區，房務員及公清員起薪分別32K及30K，經就服站推介錄用後額外給予最長12個月之「專案缺工就業獎勵」，首場徵才活動8月15日下午就在內湖就服站舉辦，歡迎想要加入旅宿業的求職者務必把握這波難得的機會。

 至於這次徵才活動，值得一提的是「北大消防安全」提供高薪50K的機電保養職缺，本周現場徵才活動地點，8月14日在北投站舉辦，15日在北投站、內湖站、南港東明站舉辦，16日在北投站、景美站舉辦，17日在北投站、西門站、景美站、南港東明站、信義站、艋舺站舉辦，18日在西門站、景美站舉辦。上述活動時間皆為下午2至4時。

徵才活動 北市 北投

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