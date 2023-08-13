北海夜金閃閃北海潮與火開幕 9月2日前每周末精采火舞

「2023北海潮與火」昨晚登場，由知名火舞團「即將成真」結合本次活動主題「青農」元素帶來《燃薪交匯：青農火的永續饗宴》為活動揭開序幕，火舞表演獲得滿場掌聲， 9月2日前每周末都有精采火舞。

昨晚火舞團舞者打破舞台框架，利用火舞向觀眾展現豐富的農業文化與火的獨特魅力，舞者間相互傳遞火焰，比喻青農返鄉、將個人之力匯聚成群體匯聚的「青農火」。

新北市副市長朱惕之表示，邁入第4個年頭的北海潮與火活動，以北海岸地區作為主要辦理地點，打造具有延續性與特色性的地方觀光活動，結合金山在地地景與人文特色，串連周邊觀光遊程與景點。

北海潮與火昨晚起至9月2日，橫跨3個展區金山區中角灣國際衝浪基地、中山溫泉公園以及萬里區大鵬足湯公園，展現5組依據北海岸的地形特色與水文氣候延伸而出創作作品，包含LUA RIVERA〈WAVE〉、王怡璇〈霓光動物園〉、朱銘美術館〈青農火〉、丁建中〈Flip〉及禹禹工作室〈初始〉，搭配光環境營造下，點亮北海岸夜空。

新北市政府綠美化環境景觀處表示，今年的北海潮與火活動展現新意，以青農為主題，集結潮8青農分享會-五感體驗活動、青農火BBQ派對以及富有文青氛圍的浪潮市集等。

除了火舞秀外，9月2日前每周六晚間，於中角灣國際衝浪基地還有青農火BBQ派對與好玩好逛的浪潮市集。想近距離觀賞火舞並參加BBQ派對、大啖青農食材的民眾，可於8月13日中午12點起至活動官網報名，每梯次開放100人參加，每人180元/梯次，網路保留報名30個名額，其餘70個名額為現場報名，數量有限、額滿為止。