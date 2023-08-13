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板橋國光段 0.6頃老公寓擬都更

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
板橋國光段土地鄰近國光國小，附近也是江翠北重劃區，如今也將開始推動民辦都更。記者張曼蘋／攝影
板橋國光段土地鄰近國光國小，附近也是江翠北重劃區，如今也將開始推動民辦都更。記者張曼蘋／攝影

新北市板橋區香社里、香雅里在內55筆國光段土地，將推民辦都更，土地面積達6695.64平方公尺，預計興建地下5層、地上21層大樓。新北都更處表示，本案同意比率85%，修正事業計畫已在8月9日送來。地方藍綠議員樂見其成，但有里民因習慣住舊公寓觀望中。

此基地位於板橋區，在國光國小南側、環河公園東側，為中正路275巷以南、東至中正路275巷79弄及南雅西路二段301巷、同地段1509、1535、1536、1540-1地號以北。

今年3月建商與住戶開說明會，指出該處土地多為無電梯4層樓舊公寓，屋齡超過40年，既有建築緊密坐落，無可使用的開放空間；更新後將會興建地下5層、地上21層的鋼筋混凝土造建築物；另一樓面中正路275巷規畫店鋪使用。

至於友善行人措施部分，也將會延道路側退縮2公尺以上的人行步道，供通行使用，並規畫人車動線分離，維護通行安全。

新北市都更處表示，部分建物經初評屬結構堪慮建築物，所有權人數約130人，修正後的事件計畫已在8月9日送來，後續將辦理公開展覽及舉辦公辦公聽會事宜，並協助審議作業，事業計畫核定後續還有權利變換審查，市府也將積極協助。

市議員黃淑君表示，過去透過都市計畫檢討，留設市區計畫道路，讓老舊社區有更好的都更條件外，又能改善周邊交通，該都更位置位處社後新舊社區連接處，配合都更，除社區老屋翻新外，未來將會退縮出道路空間，將可解決地方交通問題。

市議員葉元之說，都更是大家的期待，希望都更處及工務局加快審查相關申請，讓市民盡快有新家可住，隨該地區都更完成，將有愈來愈多人口搬進來，市府也要預先規畫相關公共設施，包括交通工具及垃圾收運等，給居民便利的生活環境。

地方居民表示，一般來說比較多就是還在觀望分配問題，及對未來不確定性。也有民眾表示，這邊主要都是舊社區，已習慣住在公寓，突然要都更成又新又高的大樓，不太習慣，還在猶豫。

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