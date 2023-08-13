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北市教育基金緊繃 藍綠齊轟柯

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

北市教育局地方發展教育基金剩餘款目前約7億，代理教師、軍公教加薪、學校災損修建等都要從基金支應，教育局憂心不夠，規畫113年度將從市庫撥入609億，比去年多編44億，待議會通過。藍綠陣營批評，是前市長柯文哲任內編不夠導致，白營則反批不實言論，蔣市府應提出長期教育規畫。

副市長林奕華日前在國高中校長會議表示，教育局支出動輒數億起跳，今年教育局給北市初聘代理教師完整12個月聘期，光是一年就要增加1億元支出，且明年軍公教要加薪4%，這些都要從教育基金中支應，希望可以每年多編一些，讓教育基金體質好一點。

教育局副局長陳素慧表示，教育局地方發展教育基金共有3個來源，包含市庫撥入、中央其他機關補助、自有財源如學雜費、校園場租收入，規畫113年度將從市庫撥入609億，比去年增加44億，但要等議會通過，基金每年都會有些剩餘款，主要用在年間發生不可控事件，例如工程流標追加、學校災損修建等，目前大約剩7億，如果剩餘款用完，發生事情需要用錢，恐無法支應。

民進黨議員王閔生批評，原本剩餘超過百億教育基金，柯文哲為讓帳面好看，製造減少市庫支出的假象，讓基金剩餘款8年花掉100多億，是相當不負責任的行為，讓接任市府沒錢推動教育新政。

國民黨議員秦慧珠也說，柯文哲是個「小氣鬼」，上任以來，每年教育基金預算都編不夠，把前任留下教育基金剩餘款快花光，導致近年教育經費非常緊繃，校園爭取經費也有困難，她認同預算要多編一點，會支持市府。

民眾黨議員林珍羽表示，教育經費從來沒有少編過，但近期出現很多不實言論，甚至還說柯拿教育基金還債，「不要為了打而打，抹滅柯文哲對教育經費重視」；民眾黨議員黃瀞瑩也呼籲，教育政策包含EOD、營養午餐補助、少子化校園整併等都應編正式預算，提出短中長期的教育計畫，才能真正達到目標。

教育局 柯文哲 議員

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