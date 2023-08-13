北市住警器電池 15%已逾年限

北市消防局推住宅用火災警報器，安裝率已達98%，但住警器需配鹼性或鋰電池，年限約3至10年不等，15％已逾使用年限，估計約7萬多戶，恐造成減少住宅火災傷亡事件的效果打折扣，審計部提醒消防局應加強宣導民眾定期檢測。北市消防局指出，會透過居家訪視、網路等，雙管齊下加強宣導使用方式，包括應自行更換電池。

消防法規定，不屬應設火警自動警報設備住宅場所，應設置住宅用火災警報器並維護。消防局推安裝住警器迄今約13年，統計截至3月底止，北市應設住警器戶數48萬2809戶，累計已設47萬4801戶，安裝率約98％。

審計部報告指出，北市消防局去年度持續編200萬元購置住警器7142支，推設住警器業務已具成效；但住警器配置電池已逾使用年限有7萬餘戶，約15％，提醒消防局加強宣導民眾定期檢測及落實後續維護，提升預警減少住宅火災傷亡事件。

報告指出，住警器配置9V鹼性電池，使用年限約3年；配置鋰電池使用年限約5至10年，當電池已屆年限而失效時，應自行購買電池進行更換，或考量電子零件自然損耗，建議整組更換。

消防局指出，為積極推廣住警器安裝，針對沒有火警自動警報設備的住宅場所，主要為5樓以下公寓，以一戶補助發放一顆住警器方式，宣導民眾能具有「保護自我財產」觀念，自行安裝住警器。

消防局說，在補助安裝時都有同時提醒民眾，可定期擦拭清潔住警器並按壓測試按鈕，以確保正常運作，當電池已屆年限而失效時，應自行購買電池更換或整組更換。

消防局表示，為加強宣導，也建置住警器資訊網宣導住警器相關常識、安裝、測試及保養方式。同時也結合義消人員居家訪視時，適時提醒民眾應安裝住警器並定期檢測及維護。