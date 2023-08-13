聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市住警器電池 15%已逾年限

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市消防局宣導裝設住警器。圖／台北市消防局提供
北市消防局宣導裝設住警器。圖／台北市消防局提供

北市消防局推住宅用火災警報器，安裝率已達98%，但住警器需配鹼性或鋰電池，年限約3至10年不等，15％已逾使用年限，估計約7萬多戶，恐造成減少住宅火災傷亡事件的效果打折扣，審計部提醒消防局應加強宣導民眾定期檢測。北市消防局指出，會透過居家訪視、網路等，雙管齊下加強宣導使用方式，包括應自行更換電池。

消防法規定，不屬應設火警自動警報設備住宅場所，應設置住宅用火災警報器並維護。消防局推安裝住警器迄今約13年，統計截至3月底止，北市應設住警器戶數48萬2809戶，累計已設47萬4801戶，安裝率約98％。

審計部報告指出，北市消防局去年度持續編200萬元購置住警器7142支，推設住警器業務已具成效；但住警器配置電池已逾使用年限有7萬餘戶，約15％，提醒消防局加強宣導民眾定期檢測及落實後續維護，提升預警減少住宅火災傷亡事件。

報告指出，住警器配置9V鹼性電池，使用年限約3年；配置鋰電池使用年限約5至10年，當電池已屆年限而失效時，應自行購買電池進行更換，或考量電子零件自然損耗，建議整組更換。

消防局指出，為積極推廣住警器安裝，針對沒有火警自動警報設備的住宅場所，主要為5樓以下公寓，以一戶補助發放一顆住警器方式，宣導民眾能具有「保護自我財產」觀念，自行安裝住警器。

消防局說，在補助安裝時都有同時提醒民眾，可定期擦拭清潔住警器並按壓測試按鈕，以確保正常運作，當電池已屆年限而失效時，應自行購買電池更換或整組更換。

消防局表示，為加強宣導，也建置住警器資訊網宣導住警器相關常識、安裝、測試及保養方式。同時也結合義消人員居家訪視時，適時提醒民眾應安裝住警器並定期檢測及維護。

北市 火災

延伸閱讀

今年上半年 北市外送員交通事故821件、624人傷

北市教育基金餘款僅剩7億！ 市府明年預計多編44億創總額最高

快去檢查！北市15％住宅用火災警報器電池已逾使用年限

影／心臟醫療儀器電力將耗盡 警車鳴笛急送電池救男一命

相關新聞

北海夜金閃閃北海潮與火開幕 9月2日前每周末精采火舞

「2023北海潮與火」昨晚登場，由知名火舞團「即將成真」結合本次活動主題「青農」元素帶來《燃薪交匯：青農火的永續饗宴》為...

北市住警器電池 15%已逾年限

北市消防局推住宅用火災警報器，安裝率已達98%，但住警器需配鹼性或鋰電池，年限約3至10年不等，15％已逾使用年限，估計...

北市教育基金緊繃 藍綠齊轟柯

北市教育局地方發展教育基金剩餘款目前約7億，代理教師、軍公教加薪、學校災損修建等都要從基金支應，教育局憂心不夠，規畫11...

貓纜平台堆雜物 議員憂阻逃生

台北貓纜連年虧損，疫情後北捷積極行銷，但北市議員鍾佩玲接獲爆料，貓空纜車疏於管理，逃生梯與戶外平台堆置雜物，一樓入口售票...

板橋國光段 0.6頃老公寓擬都更

新北市板橋區香社里、香雅里在內55筆國光段土地，將推民辦都更，土地面積達6695.64平方公尺，預計興建地下5層、地上2...

瑞三整煤廠 砸1.14億活化遺跡

新北市瑞芳的瑞三整煤廠是當地礦業文史景點，新北觀旅局規畫針對周邊戶外區域及機具殘跡空間修復活化，二期工程預計2024年動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦