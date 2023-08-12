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北捷空調設定完成 218部列車採夏季模式

中央社／ 台北12日電
台北捷運表示，已按市長蔣萬安指示，將全車隊218部列車的空調設定為夏季模式。示意圖／聯合報系資料照
台北捷運表示，已按市長蔣萬安指示，將全車隊218部列車的空調設定為夏季模式。示意圖／聯合報系資料照

北捷運表示，已按市長蔣萬安指示，將全車隊218部列車的空調設定為夏季模式，平日上午7至9時、晚間5至7時為攝氏23度； 平日離峰及假日則調整為24度。

台北捷運車廂近日被反映太熱，蔣萬安日前在臉書宣布，夏季空調溫度調整為非尖峰時刻的攝氏24度，尖峰時刻則比照餐廳為23度。

北捷則以新聞稿表示，11日完成全車隊218部列車空調設定，新的列車空調溫度適用於夏季模式，捷運尖峰人潮擁擠時段平日上午7至9時、晚間5至7時，車內空調溫度比照餐廳設定為23度；平日離峰及假日則調整為24度，兼顧車廂環境舒適度及環保節能。

北捷並表示，捷運為都會區大眾運輸系統，車站間距離短，車廂內溫度易受車門頻繁開關、乘車人潮及外部氣溫影響，如文湖線、淡水信義線高架平面段，受到戶外高溫影響且站間距離短，列車進站開門後，因環境溫度導致車廂內溫度瞬間升高。

北捷指出，列車停靠車站時間越長，車廂溫度也會逐漸升高，直至車門關閉1分鐘後，車廂溫度即會降至怡人溫度，請旅客多加體諒。

此外，車內空調溫度調降，如戶外濕氣較重，文湖線、淡水信義線等高架平面路段，因車廂內空調溫度、戶外溫差及濕度等因素互相影響，車門上方出風口位置可能會產生凝結水物理現象，北捷將派員上車加強清潔。

車廂 北捷 蔣萬安

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