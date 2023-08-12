新北永和工地吊車吊臂砸到電桿 工務局勒令業者停工

新北市永和區國光路與豫溪街交叉路口旁一處工地，今天上午施工作業時，吊車吊臂不慎傾倒砸到路邊電線桿，瞬間冒出火花，還造成附近不少住戶停電。新北市政府工務局表示，已經勒令業者停工，將釐清肇事原因，最重可開罰9萬元罰鍰。

工務局說，發生工安意外的永和工地預計要建設一棟地上14層地下2層的建築物，依據業者申報的施工計畫書，今天是依照規定核定的施工時間，由於工地未做妥安全防護措施，導致機具翻覆，已違反建築法第63條及89條規定，已勒令停工，工務局將釐清肇事原因，最重可罰9萬元罰鍰。