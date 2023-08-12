獨／女染食腦蟲亡 45人未連繫上簡訊 擴大稽查31業者

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聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
衛生局除了定期檢驗轄內游泳池水質檢測狀況，昨並擴大稽查31家健身中心等業者親水設施。圖／新北市衛生局提供
衛生局除了定期檢驗轄內游泳池水質檢測狀況，昨並擴大稽查31家健身中心等業者親水設施。圖／新北市衛生局提供

福部疾管署9日通知新北一名女性感染福氏內格里阿米巴原蟲，該案潛伏期間曾前往新北境內室內親水設施，新北衛生局調查潛伏期共有630人去過該場域，目前仍有45人未連續上，衛生局昨以簡訊通知，並擴大稽查轄內31家親水設施業者。

新北市衛生局日前接獲衛福部疾管署通知新北女性感染福氏內格里阿米巴原蟲，該案潛伏期間曾在新北境內室內親水設施營業場所，新北衛生局調查7月21日至8月9日共有630人去過該場域，追蹤562人無異狀、68人電話未接聽，昨仍有45人未接聽。

衛生局針對這45人電話持續未接，已簡訊通知經過疫調感染者的潛伏期時間重疊，呼籲民眾自主健康管理14天，若期間發現出現發燒、頭痛等疑似症狀需趕快就醫，並告知醫護人員曾前往該親水場域活動。

衛生局除了定期檢驗轄內游泳池水質檢測狀況，昨並擴大稽查31家健身中心等業者親水設施，部分業者未能提出水質檢測文件，衛生局並將31家業者水質全部採樣檢驗。

衛生局 水質

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