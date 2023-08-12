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31年瑞芳福龍宮陸橋拆除完畢 還海濱路遼闊街景

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
服務31年的瑞芳福隆宮陸橋於昨日清晨拆除完畢，讓海濱路街景豁然開朗。圖／新北市工務局提供
服務31年的瑞芳福隆宮陸橋於昨日清晨拆除完畢，讓海濱路街景豁然開朗。圖／新北市工務局提供

服務31年的新北市瑞芳區福龍宮陸橋於昨（11）日清晨正式功成身退，讓海濱路街景豁然開朗，呈現嶄新市容面貌。新北市工務局表示，市府推動城市減法工程，再拆除老舊陸橋，總計已拆除51座陸橋。

負責拆橋作業的養工處說明，福龍宮陸橋是依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序進行拆除，由瑞芳區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表及里長進行會勘，取得共識後透過試辦封閉，改變民眾通行習慣，在無反對意見後執行拆橋任務。

陸橋拆除後將設置QR Code地磚，民眾可藉由手機掃描連結至紀錄陸橋歷史的「橋誌」，即使陸橋實體已消失，但與人們之間的回憶將永久留存。養工處表示，在民眾與市府共同努力下，瑞芳福龍宮陸橋已於8月10日晚上11點至隔日上午6點拆除完畢，並恢復周邊道路通行。

工務局長祝惠美指出，福龍宮陸橋是新北市升格以來拆除的第51座人行陸橋，拆完後全市剩下103座人行陸橋，未來將持續針對其他陸橋辦理評估作業，以提升市容景觀與降低陸橋維護經費為目標，達到市府和民眾雙贏效果。

服務31年的瑞芳福隆宮陸橋於昨日清晨拆除完畢。圖／新北市工務局提供
服務31年的瑞芳福隆宮陸橋於昨日清晨拆除完畢。圖／新北市工務局提供
服務31年的瑞芳福隆宮陸橋於昨日清晨拆除完畢，讓海濱路街景豁然開朗。圖／新北市工務局提供
服務31年的瑞芳福隆宮陸橋於昨日清晨拆除完畢，讓海濱路街景豁然開朗。圖／新北市工務局提供

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