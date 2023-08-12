砸1.4億！瑞三整煤廠文史遺跡活化 2026年再現礦業勝景

位於新北瑞芳的瑞三整煤廠是當地礦業文史景點，新北觀旅局規劃針對周邊戶外區域及機具殘跡空間修復活化，二期工程預計2024年動工，工程經費約1億1400萬元，將由中央與地方共同支出，預計2026年完工後呈現在地礦業全盛期脈絡及景觀，帶領民眾感受礦業遺址與猴硐風貌。

瑞三整煤廠為已公告的歷史建築，第一期修復工程已於2022年5月完工，現已成為猴硐地區重要文史景點與觀光遊憩新亮點，自開幕以來更帶來近20萬遊客人次。

觀旅局表示，第一期修復工程限於經費僅針對整煤廠主體建物空間修復活化，故第二期將針對其周邊戶外區域及機具殘跡空間活化，如巴姆洗煤機室、JIG洗煤機室、儲煤槽區空間及運煤動線、景觀環境美化等，以利當地文化保存與觀光發展，預計2024年動工。

觀旅局說，會與第一期空間呼應串連，以完善猴硐地區洗選煤核心記憶與軌跡，完成後將突顯猴硐礦業全盛時期整體產煤脈絡與歷史景觀，並與礦徑連結，帶領民眾感受礦業遺址與猴硐風貌。

在地光復里長周進億說，對此非常支持，已經很多地方沒有煤礦了，古蹟若不趕快做以後就沒機會，現在只剩年長一輩記得礦業歷史，應該要保存文化，讓年輕人也了解。