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砸1.4億！瑞三整煤廠文史遺跡活化 2026年再現礦業勝景

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
瑞三整煤廠工程（第二期）現況照。圖／新北市觀旅局提供
瑞三整煤廠工程（第二期）現況照。圖／新北市觀旅局提供

位於新北瑞芳的瑞三整煤廠是當地礦業文史景點，新北觀旅局規劃針對周邊戶外區域及機具殘跡空間修復活化，二期工程預計2024年動工，工程經費約1億1400萬元，將由中央與地方共同支出，預計2026年完工後呈現在地礦業全盛期脈絡及景觀，帶領民眾感受礦業遺址與猴硐風貌。

瑞三整煤廠為已公告的歷史建築，第一期修復工程已於2022年5月完工，現已成為猴硐地區重要文史景點與觀光遊憩新亮點，自開幕以來更帶來近20萬遊客人次。

觀旅局表示，第一期修復工程限於經費僅針對整煤廠主體建物空間修復活化，故第二期將針對其周邊戶外區域及機具殘跡空間活化，如巴姆洗煤機室、JIG洗煤機室、儲煤槽區空間及運煤動線、景觀環境美化等，以利當地文化保存與觀光發展，預計2024年動工。

觀旅局說，會與第一期空間呼應串連，以完善猴硐地區洗選煤核心記憶與軌跡，完成後將突顯猴硐礦業全盛時期整體產煤脈絡與歷史景觀，並與礦徑連結，帶領民眾感受礦業遺址與猴硐風貌。

在地光復里長周進億說，對此非常支持，已經很多地方沒有煤礦了，古蹟若不趕快做以後就沒機會，現在只剩年長一輩記得礦業歷史，應該要保存文化，讓年輕人也了解。

新北市議員林裔綺表示，整治規劃她會尊重專業，她建議在園區停車及動線規劃也要包含在內，民眾來猴硐都會去貓村、三貂嶺等周邊景點，但在地道路本就狹小，會車困難，若希望恢復到過往觀光榮景，就要做好相關規劃，讓民眾來觀光更便利。

巴姆洗煤機。圖／新北市觀旅局提供
巴姆洗煤機。圖／新北市觀旅局提供
瑞三整煤廠工程（第一期）已在2022年5月完工。圖／新北市觀旅局提供
瑞三整煤廠工程（第一期）已在2022年5月完工。圖／新北市觀旅局提供
中間物儲煤倉。圖／新北市觀旅局提供
中間物儲煤倉。圖／新北市觀旅局提供

猴硐 古蹟 觀光

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