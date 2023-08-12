快訊

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子！

MLB／張育成續留紅襪到3A 教頭有期許：他可以更好

大立光違反著作權遭檢調搜索 3人20至100萬交保

新北柑園棒球場缺失待改善 高灘處：持續優化

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市大漢溪旁的柑園棒球場因球場設備不佳導致球員發生意外，議員卓冠廷(中)日前會勘要求改善。圖／卓冠廷辦公室提供
新北市大漢溪旁的柑園棒球場因球場設備不佳導致球員發生意外，議員卓冠廷(中)日前會勘要求改善。圖／卓冠廷辦公室提供

新北市大漢溪旁的柑園棒球場，假日是許多家庭的休憩遊樂處，還有多達上百人的中大紅襪社區棒球隊在此訓練。平日則有尖山國中、鶯歌工商的棒球隊進行例行訓練。但因球場設備不佳導致球員發生意外，議員卓冠廷日前會勘要求改善，高灘處表示兼顧防洪安全考量下會持續優化場地。

卓冠廷，棒球場設備有諸多缺失，甚至有不少球員因球場的設備不佳導致意外，有小球員接球時撞到圍欄導致腦震盪，也因為草長遮蔽而不慎跌進排水溝。日前卓冠廷與尖山國中教練鄭昌明、鶯歌工商教練王傳家、中大紅襪社區棒球隊鍾東樺等人前往會勘，提出改善意見。

卓冠廷表示，這裡是三峽、鶯歌、樹林地區民眾重要休閒去處，也是在地棒球隊必須的訓練場地，將繼續關切棒球場修繕進度，給民眾與棒球隊一個更優良的運動環境。

高灘處對此表示，新北市高灘地設置40餘座棒壘球場屬全國之最，對於支持新北棒運發展不遺餘力，也與體育處合作提供學校或民眾使用相關場地，這些場地都位在河川區域且各有其地理條件限制，全壘打牆只能以可傾倒圍網代替，在兼顧防洪安全考量下會持續維持並優化提升場地品質，民代所提建議將會綜合評估考量後辦理。

卓冠廷 棒球

延伸閱讀

卓冠廷批侯友宜市政假象 新北市府：選舉一到烏賊列車就上路

北部午後大雷雨！新北傳11處積水 鶯歌居民：水跟浪一樣打上人行道

影／新北午後下起暴雨 鶯歌區時雨量達90毫米水流成河

新北市民活動中心3成3不合格 民政局：多為升格前購置

相關新聞

新北柑園棒球場缺失待改善 高灘處：持續優化

新北市大漢溪旁的柑園棒球場，假日是許多家庭的休憩遊樂處，還有多達上百人的中大紅襪社區棒球隊在此訓練。平日則有尖山國中、鶯...

水湳洞首開超商 在地人估吐司最好賣 居民酸：你們外地人不懂啦！

北海岸知名景點水湳洞，即將有首間超商萊爾富在此開幕，讓在地居民相當開心，居民估計未來此店最好賣的商品將會是吐司，居民表示...

「女王的書店」開幕就在海旁邊 享書香看女王頭及聽海

新北市野柳地質公園女王頭聞名國內外，園區鬼斧神工的大自然奇岩景觀更是吸引遊客，野柳地質公園跨界與青鳥文化合作，「女王的書...

新北去年欠債1252億 6都排第3

新北市審計處統計，至去年底為止，市府仍欠債1252億元，排名六都第三，平均每位市民負擔3.1萬元債務。財政局指出，去年度...

明倫社宅漏水、電梯壞 229戶苦等1台

北市前天一場暴雨，造成首座公辦都更社宅「斯文首善」出現漏水、停車場積水，「明倫社宅」電梯也滲水故障，229戶住戶一度只靠...

督導虛設？ 北市泳池抽查 逾8成不合格

北市研考會近期在12個行政區各抽查一處游泳池，不及格比率，最差的項目是「廁所、更衣室、淋浴間維護管理」合格率只有22.2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦