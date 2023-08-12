新北柑園棒球場缺失待改善 高灘處：持續優化

新北市大漢溪旁的柑園棒球場，假日是許多家庭的休憩遊樂處，還有多達上百人的中大紅襪社區棒球隊在此訓練。平日則有尖山國中、鶯歌工商的棒球隊進行例行訓練。但因球場設備不佳導致球員發生意外，議員卓冠廷日前會勘要求改善，高灘處表示兼顧防洪安全考量下會持續優化場地。

卓冠廷，棒球場設備有諸多缺失，甚至有不少球員因球場的設備不佳導致意外，有小球員接球時撞到圍欄導致腦震盪，也因為草長遮蔽而不慎跌進排水溝。日前卓冠廷與尖山國中教練鄭昌明、鶯歌工商教練王傳家、中大紅襪社區棒球隊鍾東樺等人前往會勘，提出改善意見。

卓冠廷表示，這裡是三峽、鶯歌、樹林地區民眾重要休閒去處，也是在地棒球隊必須的訓練場地，將繼續關切棒球場修繕進度，給民眾與棒球隊一個更優良的運動環境。

高灘處對此表示，新北市高灘地設置40餘座棒壘球場屬全國之最，對於支持新北棒運發展不遺餘力，也與體育處合作提供學校或民眾使用相關場地，這些場地都位在河川區域且各有其地理條件限制，全壘打牆只能以可傾倒圍網代替，在兼顧防洪安全考量下會持續維持並優化提升場地品質，民代所提建議將會綜合評估考量後辦理。