汐止金雞湖？自行車步道導覽看板錯誤多 拆除

新北市政府設置的自行車步道汐止段十多塊導覽看板，近日被民眾發現出包，名稱及位置錯誤百出，很多標示不正確，如汐萬路標汐灣路、金龍湖變金雞湖。議員張錦豪建議全面檢討導覽圖標記內容。市府高灘處表示，設計公司引用地圖有誤，將拆除重新輸出安裝。

臉書社團「汐止聯盟」版主劉俊男行經自行車步道時，發現導覽看板出現許多低級錯誤，金龍湖被標記成金雞湖，10多年前就移址的汐止觀光夜市也被標在舊址，汐萬路更被寫成汐灣路，原住民運動公園成原住民族公園，還出現汐止沒有的北峰路。

劉俊男表示，掃描上面QRcord也顯示亂碼，導覽圖就是要讓遊客好好認識汐止地區，市政府沒有認真督促，對汐止地區及居民非常不尊重。

市議員張錦豪指出，導覽圖上還有更多錯誤，像汐止沒有「夢想森林樂園」，「國泰翡翠花園社區」不是公園，福瑞宮位置錯誤，就連知名的水返腳公園也被標記成汐止公園。

張錦豪表示，除了錯誤百出外，汐止最知名的景點反而沒有標註上去，像是通靈少女拍攝地，汐止最重要的百年信仰中心濟德宮，就在自行車道旁卻沒標記，失去導覽的意義。

高灘處表示，經查，導覽看板是2021年9月設置完成，當時的設計顧問公司引用的底圖有誤，昨已至現場拆除有誤牌面，並檢討相關審核流程及究責。

高灘處說，設計顧問公司已重新檢視底圖內容，與公所協助校對確認內容，預計約1周內重新印製輸出圖面及安裝。並會將議員建議納入，圖面內容無涉及自行車道的資訊檢討精簡，未來相關地圖製作將會同各區公所協助校稿，避免錯誤發生。