新北去年欠債1252億 6都排第3

新北市審計處統計，至去年底為止，市府仍欠債1252億元，排名六都第三，平均每位市民負擔3.1萬元債務。財政局指出，去年度努力負債減少約30億元，因財劃法未修正導致財源不足，修正後中央能多給錢、地方政府壓力也會減輕。

六都111年底長短期債務合計決算數，台北市1543億元，新北市1252億元，桃園市327億元，台中市1190億元，台南市509億元及高雄市2387億元。新北市109到111年長短期債務分別為1381億元，1320億元及1252億元，前2年分別減少61及68億元，共129億元，108年長短期債務為1371億元。

新北審計處統計，至去年底新北市政府1年以上公共債務未償餘額1032億元、未滿1年未償餘額220億元，合計1252億元。

除了上述公債法規範債務外，新北市府仍積欠應行負擔退休公教人員優惠存款差額利息、舊制公務員退休金等有給付責任1176億元，特定用途專戶及特種基金款項502億元，債務比仍相當沉重，審計處認為應檢討各項計畫優先順序，落實財政紀律減少不經濟支出。

去年歲入大宗為稅收692億餘元、中央補助429億餘元、統籌分配稅405億餘元。歲出共1798億元，花最多錢的部分，教育體系占絕大多數共支出642億餘元、一般政務340億餘元、社會福利327億餘元。

市議員黃淑君說，新北市有多處閒置市有非公用土地，應積極檢討市府各單位行政規畫，例如閒置學校用地，是否評估規畫路外停車場增加收入，抑或是閒置場館檢討活化使用。除開源外，應積極檢討財政預算編列，如避免不必要的預算重複編列而無實際成效。

市議員江怡臻表示，開源節流應該是考量如何讓錢用得更有效率，把每分錢都花在刀口上，而不是像中央只管大撒幣，不管債留曾孫。開源部分包括招商一條龍、投資任意門、推動公辦都更、實施公益設施回饋代金等；節流可以活化閒置或低度利用的資產、多目標使用公有建物，以減少租金和興建經費等。