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監視器減少紛爭 私幼業者：好險有裝

聯合報／ 記者洪子凱李定宇／連線報導
台北市宣布「北市公幼全面加裝工作紀錄器」，引發幼教界一片譁然。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台北市宣布「北市公幼全面加裝工作紀錄器」，引發幼教界一片譁然。示意圖。圖／聯合報系資料照片

北市教育局研擬在公立幼兒園裝工作記錄器（監視器），引發教團不滿，但已裝記錄器的幼兒園業者表示，起初確實有反彈，但家長只要有疑慮就可以調影像釐清，反而減少紛爭；也有家長表示，有時幼童受傷，家長會想知道始末，記錄器就派上用場。

北市私幼業者馬先生說，他裝6台記錄器，不過園所很大有死角未裝，曾有一名孩子在遊戲區玩耍，不小心從高處跌下來，摔斷門牙，剛好沒拍到，雖然家長相信園所，但因為帶去醫院後，醫師基於職責通報社工介入，多了很多不必要麻煩，明年度也將加裝更多記錄器，讓死角都拍得到。

他表示，裝了幾年記錄器的感想是「好險有裝」，例如，有時家長可能會反映東西不見，這時候就可以調閱釐清。小朋友在表達有時不夠完整，易引起家長誤會，若有疑慮就可以調閱記錄畫面，減少紛爭。

新北板橋區某私幼業者表示，親師互相信任才是最重要，裝記錄器是為保障幼生、老師與幼兒園，如果家長、老師或園方有教學或保育疑慮，皆可依據管理辦法調閱釐清。

家長簡小姐表示，其實從日常生活中就可以觀察小朋友在園所狀況，相信大部分家長也都瞭解自己小孩，不會因為一點小事就去刁難幼兒園，只是有時小孩受傷或跟同學起衝突，家長想知道事情始末，記錄器畫面就是最好證明，不會因裝設就影響親師關係，反而保障雙方權益。

幼兒園 北市 醫師

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