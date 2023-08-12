北市公幼教室裝監視器 教團反彈

新北市板橋幼兒園餵藥案疑雲落幕，但北市教育局預計4年為期，編列3千萬元，在北市公幼園所教室內全面安裝「工作記錄器（監視器）」，但教團痛批此舉重創幼教人員工作尊嚴。教育局表示，會請園所問卷調查且達成共識後才裝設，且影像「不公開」為原則，僅限虐待兒童等案才能調閱。

新北市教育局110年度就鼓勵並協助公立幼兒園公共區域全面裝設及更新監視器，目前教室內裝設者約2成5，公共區域則全面裝置。其餘4個直轄市也支持裝設監視器，能讓家長安心，也會逐年在公立幼兒園加強監視設備，但主要以鼓勵替代強制。

北市教育局統計，333所私立幼兒園在教室裝設工作記錄器比率70.57％、158所準公共幼兒園78.48％、76所非營利幼兒園77.63％、147所公立34.01％。

教育局副局長陳素慧說，裝監視器是為維護師生權益，幼兒園學童對事情描述可能會表達不清，或是受到大人問話引導而產生誤會，例如老師可能基於保護有肢體接觸，並非真的體罰；另外也會比照托嬰中心，依照教室內大小決定裝設支數，且是鼓勵性質。

教育局表示，會蒐集園內全數家長、教職員工針對教室內工作紀錄器裝設意向，加強親師溝通，取得共識後才裝。影像上傳至雲端平台由教育局專管，除特定調查人員，任何人無法看影像，保障親師生隱私權；也訂定完善調閱制度，規範相關所攝影像僅限疑似違法對待幼兒事件調查使用，避免恣意調閱。

不過該政策卻引來全國教師工會總聯合會不滿，痛批全國幼托工作者已因新北市餵藥案士氣低迷，北市教育局此時又宣布北市公幼全面加裝工作紀錄器、強硬更改師生比等措施，形同雪上加霜、黑化幼托工作者，也再次重創幼教人員的工作尊嚴。教育局應公開向幼托人員說清楚安裝監視器的理由，否則難以平息幼托人員一連串被抹黑的社會形象。

幼教聯合總會執行長葉若蕎也說，餵藥案後幼兒園已經找不到老師，就連大學剛畢業的代理老師也找不到，若跟公托一樣強制裝設，家長三不五時要調閱監視器，「缺師」情況只會雪上加霜。「餵藥案後也沒有人出來道歉，老師成為政治下的犧牲品」。