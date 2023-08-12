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督導虛設？ 北市泳池抽查 逾8成不合格

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市某游泳池滑水道內側掉漆、外側長青苔未除。圖／議員王欣儀辦公室提供
北市某游泳池滑水道內側掉漆、外側長青苔未除。圖／議員王欣儀辦公室提供

北市研考會近期在12個行政區各抽查一處游泳池，不及格比率，最差的項目是「廁所、更衣室、淋浴間維護管理」合格率只有22.22%，其他還有地磚破損、兒童戲水池台階及滑水道長青苔，議員批，置民眾安危不顧，市府的督導形同虛設。市府表示，相關查核的缺失，會納入未來招標評選參考。

研考會以1行政區挑1游泳池為原則，針對前港公園、榮星花園、內湖焚化廠、木柵焚化廠、北投焚化廠、青年公園、玉泉公園、山豬窟、龍門國中、中正國中、博愛國小及松山國小共12個游泳池做考核。只有木柵焚化廠及青年公園游泳池及格。

缺失包括，地磚生鏽、破損、地板未置放防滑設施、階梯防滑條脫落，還有的是兒童戲水池台階、滑水道長青苔未清除，或滑水道水池破損施工仍開放使用、游泳池邊未備妥救生繩等缺失。

議員王欣儀指出，考核表現最差的項目是「廁所、更衣室、淋浴間維護管理」，有一半的游泳池在此項目的合格率掛「零」。這次抽查結果恐怕只是「冰山一角」，目前北市教育局、體育局主管的游泳池就有153個，若按合格率來推估，恐怕有超過125個游泳池是不及格的，這種管理品質市府是要如何對市民交代？

北市體育局指出，相關缺失已完成改善，體育局10日現場複勘；另針對油漆剝落不影響民眾使用及安全項目，要求委外營運廠商修繕，並納入場館自檢，未來不定期查察稽核，缺失如未改善將依契約規定處罰。

北市教育局表示，會加強學校自我檢核、跨局處聯合稽查及學校內控查核督導改善，與市府體育局、消防局、衛生局、建管處各相關局處就泳池設備及安全管理、人員健康檢查、場地及衛生管理、消防安全管理及建築物安全管理等面向聯合檢查，相關查核缺失，納入未來招標評選參考。

北市 體育 滑水道

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