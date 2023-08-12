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明倫社宅漏水、電梯壞 229戶苦等1台

聯合報／ 記者楊正海林縉明／台北報導
北市明倫社宅電梯前天遇雨滲水故障，兩百多名住戶只能用一台電梯。圖／議員陳怡君辦公室提供
北市明倫社宅電梯前天遇雨滲水故障，兩百多名住戶只能用一台電梯。圖／議員陳怡君辦公室提供

北市前天一場暴雨，造成首座公辦都更社宅「斯文首善」出現漏水、停車場積水，「明倫社宅」電梯也滲水故障，229戶住戶一度只靠1台電梯上下樓，議員批前市長柯文哲任內社宅品質差，要求蔣市府對社宅總體檢。市長蔣萬安承諾將全面體檢，柯文哲昨表示，如果有漏水就趕快去修，反正房子都有保固期。

明倫社宅A棟住戶因暴雨只有一台電梯可搭，有的長者等電梯等到說「乾脆不要出門」，就連要上班上學的家庭住戶也受等電梯之苦。

民進黨議員陳怡君指出，柯文哲任內政績除了「斯文首善」地下停車場漏水如瀑布，也導致明倫社宅A棟電梯，3台有2台電梯天井滲水故障，229戶都僅靠1台電梯上下樓，住戶直呼「電梯等太久」，也有住戶擔心因暴雨造成電梯滲水，質疑電梯施工品質不佳。

陳怡君表示，市民在意「社宅抽中率提高」，也希望能有「合理租金」的社宅可住，不只居住正義，居住安全也更為重要。蔣萬安應對柯文哲任內所興辦、規畫、興建的工程總體檢，釐清責任缺失歸屬並究責。，以免再次背柯文哲的黑鍋。

蔣萬安指出，第一時間都發局就派人勘查解決，主要發現是雨水管透水孔溢水，即派員協助消除積水。這問題不管發生在誰任內，「我們面對問題積極解決」，請都發局對社宅全面體檢。

被質疑任內施工品質不佳，柯文哲昨表示，有漏水就趕快去修理，看看是哪個地方漏的，反正房子都有保固期，有漏水就趕快去修好。

北市住都中心指出，明倫社宅A棟2號、3號電梯井頂板滲水，為避免因雨水滲入造成電氣設備短路，經專業電梯廠商評估後，暫將2部電梯預防性停機，現場仍維持1部正常運作。經會勘後，針對滲水位置初步止水處置，並全面巡檢明倫社宅6部電梯井頂板狀況，確認無滲水狀況後，恢復運行。

電梯 社宅 柯文哲

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