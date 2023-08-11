國有荒地變身公園 台中清水增3000坪景觀綠地

台中市清水區公所旁中社里銀聯段國有土地荒廢許久，台中市議長張清照爭取闢設占地3000多坪親民公園，保留綠樹、剷除雜草，增設休閒步道與景觀燈，民眾歡喜增加運動休閒綠地。

張清照今天發布新聞稿指出，清水區公所旁2塊閒置土地（清水區銀聯段203-1與203-3號）屬於國有財產署土地，但長期閒置下雜草叢生，甚至遭堆置大量垃圾，民眾行經此處都得掩鼻快步離開，成為地方髒亂點。

他表示，日前現場會勘，發現這2處土地雖有圍籬，但區內樹木傾倒、雜草叢生。海線土地寸土寸金，難得有公有空地，但任由閒置太可惜。他爭取經費，要把社區髒亂點「變身」親民公園。

張清照指出，經1年多施工，「中社公園」近日完工，占地3000多坪，分2處以鎮政五街相隔；入口是1處紅白藍相間的入口意象，顯眼鮮豔，全區以步道串連，還設有多處的休閒座椅，讓長輩、親子可坐下來休息。

台中市清水區長蔡慶生表示，經與國有財產署協調，以代管土地方式省下土地徵收費用；保留區內原有可用植栽，清除廢棄物，再增加地毯草與硬體設備，花少錢就再添1處大型綠地。