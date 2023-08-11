淨土基金會捐200萬與物資 善心助新北弱勢

新北社會局表示，佛教淨土院基金會今天捐新台幣200萬元及200箱普渡物資箱，給新北市愛心大平台。市府秘書長邱敬斌感謝基金會善心，讓弱勢家庭感受社會的祝福。

市府社會局表示，淨土院今天在板樹體育館舉辦祈福法會，並集結眾人力量與心願，捐贈現金200萬與普渡物資200箱。

基金會法師釋自誠致詞表示，希望藉由集結信眾的善心，廣結善緣、安定社會。

邱敬斌表示，新北市愛心大平台自民國108年6月開辦以來，至今年7月底，獲贈物資市值約29億餘元。感謝淨土院基金會的捐贈，透過宗教的力量安撫人心，協助眾生，讓弱勢家庭看見社會的愛心和希望。

社會局也發布新聞表示，台北霞海城隍廟10日捐贈1輛身心障礙服務專車，給新北市立仁愛之家提供長者更安全舒適的就醫交通服務。

台北霞海城隍廟管理人陳文文表示，廟方組織團隊分工為民服務，多年來對社會公益不遺餘力。這次捐贈身心障礙車服務車擁有升降機，側邊踏板使用強化鋼板設計，可以分階段承重上下，避免長輩因為高低落差跌倒，盼實質幫助仁愛之家長者。

仁愛之家主任吳欽仁表示，目前使用的身心障礙車雖已達使用年限，但因未達公里數，法規上無法汰換。近年養護照護需求增加，身心障礙車的需求相對提高。