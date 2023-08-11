張錦麗辭新北社會局長 前衛福部參事陳美珍接任

新北市政府今天發布人事調整案，社會局長張錦麗請辭，局長職缺由前衛生福利部參事李美珍接任，這項人事命令將於8月14日生效。

市府表示，將接任社會局長的李美珍（47年次），為中央警察大學犯罪防治研究所博士，東吳大學社會工作學系碩士。她曾任衛生福利部參事、衛生福利部社會救助及社工司司長、內政部參事。

李美珍算是回娘家升任社會局長，她曾任新北市府社會局副局長，新北升格前的台北縣府社會局副局長，更是新北市社會工作師公會創會理事長。

社會局相關人員表示，張錦麗於2015年7月31日上任新北社會局長，日前因健康因素請辭；實際上，局務目前由社會局2位副局長許秀能、吳淑芳暫代。