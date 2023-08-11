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公平停車！ 汐止康寧街增收費停車格10月2日收費

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止康寧街明湖綠園社區一帶，車格已經畫好，預計10/2開始收費，讓大家都能公平停車，也紓解週邊的停車問題。 圖／觀天下有線電視提供
汐止康寧街明湖綠園社區一帶，車格已經畫好，預計10/2開始收費，讓大家都能公平停車，也紓解週邊的停車問題。 圖／觀天下有線電視提供

汐止康寧街居住人口越來越多，停車位一位難求卻讓民眾很困擾，為了改善長期佔用情形，所以，針對明湖綠園社區一帶，新北市議員廖先翔就協助規劃收費停車格，目前車格已經畫好，預計10/2開始收費，讓大家都能公平停車，也紓解週邊的停車問題。

汐止康寧街靠近明峰街旁的明湖社區前，緊鄰斜坡旁，目前己經都畫上了汽車停車格，主要是因為這一帶之前長期遭人佔用，停車位一位難求，有些長期閒置也造成環境髒亂，為了讓大家都能公平停車，現在新北市政府己經將這一段規劃路邊收費停車格。

新北市議員廖先翔表示，康寧街明湖綠園進來的路邊，目前前面有一小段因為另一側是建築工地，目前是畫了紅線，過去都沒有畫線的情況下，現在就有三、四台車停放，輪胎下面灰塵積的非常厚，可見停放很長一段時間沒有移動，所以，就是要改善這樣的現象，所以，在路邊的空間畫收費停車格，收費比照明峰街跟康寧街旁邊的收費的制度，目前標線已經完成了，這案子大概從兩年前就開始討論了，但是因為這條巷弄之前在做污水道，所以，沒辦法施作，現在工程收尾了之後，路面也重鋪後，就請交通局趕快來繪設，預計10/2開始正式收費，讓附近的民眾都有公平使用公有停車空間的權利。

湖光里長杜金泉說，很感謝議員廖先翔極力爭取汽車停車格還有機車格，解決這邊的停車亂象，就要會有車子亂停或是長期佔用，也影響環境。

議員 汐止

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