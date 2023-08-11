汐止金龍湖變「金雞湖」 市議員批導覽看板錯誤百出

汐止區基隆河步道每天很多人騎腳踏車、散步休閒，不過，最近卻有人發現沿途的導覽看板卻錯的離譜，將大台北地區第一大湖金龍湖，直接標成金雞湖，還有將社區大樓標示成公園、遊樂園等等，新北市議員張錦豪直批錯誤百出，要求市府高灘處趕緊將錯的14面牌子更正改善。

位在汐止社后地區的金龍湖，是大台北地區第一大湖泊，因為湖岸曲折，就好像由主湖區伸出龍的四「爪」，故而得名金龍，但是，在這張步道導覽看板上，卻變成了金雞湖，讓地方很不能接受。

中興里長蔡振國說，明顯就是寫錯了，蔡家在地方已經超過150年，從沒聽過金雞湖，從以前阿公說的就是金龍湖，昨天還特別問了長輩，也說汐止根本沒有金雞湖，以前叫大埤，後來都改叫金龍湖，是不是在做牌子時沒有用心，希望高灘處趕快改一改，不然誤導大家也不好。

新北市議員張錦豪表示，自己很喜歡運動，那在基隆河自行車道有發現導覽看板有一些錯誤百出的狀況，首先就是汐止最大也是雙北最大的湖泊金龍湖，結果看板標成金雞湖，這是很明顯的錯誤，而且很不尊重在地人，另外，汐萬路也標成汐灣路，像是現在也沒有北峰路，另外，汐科站位置也標錯，光是一張圖就錯誤百出很離譜。

張錦豪指出，還有圖上面的QR-CODE也是錯的，用手機一掃出現錯誤亂碼，另外，連社區大樓都成了公園或是森林樂園，翡翠花園明明是社區名字，在上面卻標示成了公園，夢想社區也成了夢想森林樂園，還有一些串聯馬路的地方，明明有路也標示成沒有路，這也很奇怪，不知道為何一張導覽圖能用的這麼離譜，新北市政府高灘處已經有了解也去調查總共有14面有錯誤的地方，已經要求相關單位儘速改成最新的圖資而且是正確版本。