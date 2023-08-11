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貢寮機車下鄉考照好方便 名額秒殺民眾稱讚

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
基隆監理站下鄉到貢寮進行筆試和路考，讓偏鄉民眾免去奔波之苦，只有60個報考名額是秒殺額滿。 圖／觀天下有線電視提供
基隆監理站下鄉到貢寮進行筆試和路考，讓偏鄉民眾免去奔波之苦，只有60個報考名額是秒殺額滿。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區地處偏遠，民眾一般若是要進行機車考照，必須大老遠前往基隆監理站辦理，來回路程很遠，加上筆試和路考，往往要耗掉一天的時間，基隆監理站今(11)日就下鄉到貢寮進行筆試和路考，讓偏鄉民眾免去奔波之苦，只有60個報考名額是秒殺額滿。

在貢寮環保公園有許多民眾騎機車等待，為的就是一年一度的監理站下鄉考試，因為機會難得，報考名額60名老早就秒殺，現場大多是剛屆齡可以考駕照的青少年，雖然天氣高溫炎熱，但可以省去到基隆監理站的舟車勞頓，真的很值得。

因為現在機車考照難度越來越高，所以，大家也都勤練習，不過大魔王關卡直線七秒，還是有民眾因為太緊張而失敗，只能下次再補考。

貢寮區區長柯建輝表示，很感謝基隆監理站願意大老遠來到偏鄉服務，讓許多民眾省下很多時間和金錢，就近就可以考取機車駕照，真的很便民。

貢寮 監理站 基隆

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