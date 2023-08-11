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全民下架貪腐集團 台師大退休教授出書爭取民眾黨不分區立委

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
退休的台師大國文學系教授林保淳，因「卡管案」激起滿腔憤憤不平，開始在網上發表政治時論，出版全民下架貪腐集團，爭取民眾黨不分區立委。圖／林保淳提供
退休的台師大國文學系教授林保淳，因「卡管案」激起滿腔憤憤不平，開始在網上發表政治時論，出版全民下架貪腐集團，爭取民眾黨不分區立委。圖／林保淳提供

2021年退休的台師大國文學系教授林保淳，是國內知名武俠小說研究學者，2018年因「卡管案」，激起滿腔憤憤不平，開始在網上發表政治時論，收錄5年來發表的101篇文章，出版時論集《林保淳出手，全民下架貪腐集團》，爭取民眾黨不分區立委。

68歲林保淳、台大中文所博士，師範大學國文系教授。1990至2006年年任職淡大中文系率先開設武俠小說相關課程，創立「武俠小說研究室」。2006年秋轉任師大國文系，擔任「中華武俠文學會」會長，對兩岸武俠文學研究與交流事業貢獻良多。

「寶劍終須出鞘，我是北地忍不住的春天」，林保淳說，對他這是非常艱難決定，幾經思考，天人交戰，終於下定決心，挺身而出，參加民眾黨不分區立委海選，成與不成未定之天，因為最後決定權力，不能操之在己。

為何選擇民眾黨，非藍綠兩黨，基本上，他認同「多黨政治」，過去藍綠兩黨獨霸政壇禍害，大家深受其痛，尤其民進黨執政，從行政、立法、司法，到考試、監察，以及應嚴守中立、超越黨派中選會、NCC、大法官等，幾乎完全成民進黨囊中之物、御用機關，在野黨幾乎束手無策，只能眼睜睜看著他們顢頇腐朽、橫行霸道。

因荒謬「卡管案」刺激，他對民進黨喪失創黨精神倒行逆施，深惡痛絕，在幾次重要選戰，拔筆奮書，聲嘶力竭，以「下架民進黨」為職志，支持對象都是他認為最有可能協助他完成志業國民黨人選。

這些年來，他長文短文，寫4、5百篇時論，竭力鼓吹，企盼有裨助。可惜人微言輕，書生空議論，不但未收到預期效果，諸多建言，國民黨內要員不屑一顧，「我擬將心託明月，奈何明月照溝渠？」

林保淳表示，批評時政，盡知識份子言責，無聲是一種墮落、沉默是一種縱容，「讀聖賢書，所學何事？」泯泯汶汶既非他本性，對他而言，更是恥辱。禿筆為刀，言論當劍，在他桑榆晚景，庶幾可以無疚無愧。

盱衡時局，民進黨是他拒絕往來戶；國民黨權力傾軋，不容他局外人涉足；唯民眾黨新興政黨，包容性廣，其理念如「兩岸一家親」、「政黨輪替」、「聯合政府」、「清廉勤政」等，與他相近，成為他首選，也是唯一選擇了。這是他這「老憤青」最後一仗，再不把握，匣劍凝霜，未免就真的辜負自己、辜負所讀聖賢書。寶劍，無論如何都要出鞘，才能見證其鋒利與否。」

退休的台師大國文學系教授林保淳，因「卡管案」激起滿腔憤憤不平，開始在網上發表政治時論，出版全民下架貪腐集團，爭取民眾黨不分區立委。圖／林保淳提供
退休的台師大國文學系教授林保淳，因「卡管案」激起滿腔憤憤不平，開始在網上發表政治時論，出版全民下架貪腐集團，爭取民眾黨不分區立委。圖／林保淳提供

民進黨 民眾黨 國民黨

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