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「給孩子們一個機會」 新北庇護工場推香氛禮邀您來傳遞幸福

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
今年庇護工場推出身障員工製作手工皂及香氛蠟燭組合成「漫燭蒔花」禮盒。實習記者謝婷伊／攝影
今年庇護工場推出身障員工製作手工皂及香氛蠟燭組合成「漫燭蒔花」禮盒。實習記者謝婷伊／攝影

為協助身心障礙者能有賺錢機會養活自己，新北市設置26個庇護工場等廠所供身障者作為工作場所，今年庇護工場推出身障員工製作手工皂及香氛蠟燭組合成「漫燭蒔花」禮盒，勞工局今上午發表會時，勞工局長陳瑞加則感性的說，希望社會大眾能多多支持庇護工場，給孩子們一個機會。

新北市設有許多庇護工場、農場、麵包坊、便利商店，從事製作文具、獎盃、印刷、洗衣、燈具風扇組裝、盆栽造景等各種行業，提供身障者工作機會，不僅能自給自足，也能創造生命價值。

新北市勞工局今舉行「第十屆新北庇護禮」發表會，由勞工局與心路基金會合作設立的慈佑庇護工場擔任。身障員工製作手工皂及香氛蠟燭組合成「漫燭蒔花」禮盒，提供民眾良好的香氛產品。

勞工局長陳瑞嘉表示，為鼓勵庇護工場勞工局每年提供研發資金，與庇護工場攜手研發出當年度新北庇護禮代表產品。今年第10屆庇護禮，結合新北市花茶花及清新自然綠茶香氣，加入蜂蜜後組合成為獨特茶花蜜香漫燭蒔花禮盒。

新路基金會執行長賴炳良也說，隨著民眾生活習慣轉變以及疫情的衝擊，慈佑庇護工場除開發清潔相關週邊商品，也在成立逾20年時傳遞清新幸福香氛，即日起民眾可到yahoo、PChome、露天、蝦皮購物平台的「新北市庇護工場網路商城」選購。

新北市勞工局今舉行「第十屆新北庇護禮」發表會，由勞工局與心路基金會合作設立的慈佑庇護工場擔任。實習記者謝婷伊／攝影
新北市勞工局今舉行「第十屆新北庇護禮」發表會，由勞工局與心路基金會合作設立的慈佑庇護工場擔任。實習記者謝婷伊／攝影

庇護工場 勞工局 身障者

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