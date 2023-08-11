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雨炸新北淹水挨批在台中造勢 新北市府：侯友宜全程緊盯無懈怠

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市昨下暴雨，多區積淹水，引發民眾憂心。圖／新北水利局提供
新北市昨下暴雨，多區積淹水，引發民眾憂心。圖／新北水利局提供

新北市昨下暴雨，多處地區積淹水嚴重，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜請假南下台中跑行程，遭民進黨民代群起砲轟。新北市政府稍早表示，侯友宜全程緊盯天氣變化對新北帶來的影響，並指示開設災變中心強化三級，全盤掌握最新處置作為，毫無懈怠。

新北市政府表示，全體人員努力防災，卻遭有心人士惡意誣指市政荒廢，強烈譴責有心人士為謀政治利益或聲量，竟不擇手段，打擊盡心盡力付出努力的所有公務團隊。

新北市政府說，侯友宜全程緊盯天氣變化對新北市帶來的影響，並指示災防辦開設新北市災害應變中心強化三級，掌握最新處置，相關單位全力動員應變，毫無懈怠，卻被有心人士惡意製作梗圖散播謠言，呼籲有心人士不要為了獲取政治利益「製圖編故事」，任意亂帶風向，抹煞新北市政府的努力。

新北市政府表示，昨下午市區3小時累積最大雨量鶯歌區達124毫米、三峽區97毫米、三重區93毫米，侯友宜緊盯掌握狀況，並責成要求EOC確實掌控風雨情資並做好應變處置，並通知水利局、消防局、警察局、工務局、交通局、捷運工程局等單位進駐，同時聽取天氣風險公司說明強降雨發展趨勢。另通知三峽、鶯歌、樹林、永和、三重、新莊區等公所同步開設災害應變中心，「防救災攸關民眾安全，不該淪為政治操弄語言與工具，請有心人士適可而止」。

新北市政府表示，由於氣象團隊預估本周仍有午後大雨發生機會，侯友宜提醒低窪地區民眾應慎防積淹水，隨時注意自身安全。

侯友宜

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