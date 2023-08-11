「斯文首善」社宅又漏水 蔣萬安承諾：將對社宅做體檢

北市昨天一場大雨，造成北市首座公辦都更社宅「斯文首善」漏水、停車場積水，北市議員陳怡君還發現，月租4萬多元的明倫社宅電梯遇雨滲水故障，229戶住戶一度只靠1台電梯上下樓，批前市長柯文哲蓋這樣的社宅愧對市民，要求市府對社宅總體檢。蔣萬安上午受訪，承諾將對社宅做全面體檢，避免類似情形再次發生。

陳怡君指出，柯文哲任內政績除了「斯文首善」地下停車場漏水如瀑布，昨晚又接獲「明倫社宅」A棟住戶陳情，一場大雨導致明倫社宅A棟電梯，3台有2台電梯天井滲水故障，229戶都僅靠1台電梯上下樓，住戶直呼「電梯等太久」，也有住戶擔心因暴雨造成電梯滲水，質疑電梯施工品質不佳。

陳怡君表示，明倫社宅當時租金過高，柯文哲曾表示社宅「要撕掉窮人的標籤」，又說「不希望社宅都住窮人」，這些標籤跟對立根本就是柯文哲自己拿出來貼在別人身上的，市民在意的除了「社宅抽中率提高」，也希望能有「合理租金」的社宅可住，然不只是要「居住正義」得以實現之外，「居住安全」也更為重要。

明倫社宅A棟住戶因暴雨只有一台電梯可搭，有的長者等電梯等到說「乾脆不要出門」，就連要上班上學的家庭住戶也受等電梯之苦。批評明倫社宅入住2年多，電梯「壞了了」。

陳怡君呼籲，針對前市長柯文哲任內蓋好的社宅，針對社宅缺失處，釐清責任，以免再次揹柯文哲的黑鍋；陳怡君昨天也說，請蔣萬安市長應該對柯文哲任內所興辦、規畫、興建的工程做一個總體檢，釐清責任缺失歸屬並究責。