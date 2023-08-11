汐止自行車步道導覽看板錯誤百出 高灘處今火速拆除重設計

新北市汐止區的自行車步道看板被社團版主發現資訊有誤，在地景點「金龍湖」竟變成「金雞湖」，總計有超過10處錯誤，議員批評導覽看板錯誤百出。新北市高灘處表示，當初設計公司引用地圖有誤，基天已經到現場拆除，預計花一周時間重新輸出、安裝完成。

高灘處表示，經查，導覽看板是2021年9月設置完成，當時的設計顧問公司引用的底圖有誤，高灘處今天已至現場拆除有誤牌面，並檢討相關審核流程及究責。