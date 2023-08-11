汐止自行車步道導覽看板錯誤百出 高灘處今火速拆除重設計
新北市汐止區的自行車步道看板被社團版主發現資訊有誤，在地景點「金龍湖」竟變成「金雞湖」，總計有超過10處錯誤，議員批評導覽看板錯誤百出。新北市高灘處表示，當初設計公司引用地圖有誤，基天已經到現場拆除，預計花一周時間重新輸出、安裝完成。
高灘處表示，經查，導覽看板是2021年9月設置完成，當時的設計顧問公司引用的底圖有誤，高灘處今天已至現場拆除有誤牌面，並檢討相關審核流程及究責。
至於新看板何時會完成，高灘處說，目前設計顧問公司重新檢視底圖內容中，與公所協助校對確認內容及精簡無涉及自行車道的資訊後，預計約1周時間重新印製輸出圖面及安裝。也會將議員建議內容納入考量，圖面內容無涉及自行車道的資訊，將檢討精簡，未來相關地圖製作將會同各區公所協助校稿，避免錯誤發生。
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