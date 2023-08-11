快訊

影／神明難阻！3輛怪手當著保生大帝的面 強拆冬山慈濟祖宮

高雄台鋁深夜接管秀泰影城！秀泰「五點聲明」反控侵損商譽

藝人馬國畢今凌晨酒駕被抓 酒測值曝光

北市社宅大噴水 基進諷：徐巧芯的迴力鏢來得又快又急

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣基進台南市議員李宗霖批北市「斯文首善」社宅發生嚴重漏水，指徐巧芯的迴力鏢來得又急又快，再不打柯真就不聰明了。圖／李宗霖提供
台灣基進台南市議員李宗霖批北市「斯文首善」社宅發生嚴重漏水，指徐巧芯的迴力鏢來得又急又快，再不打柯真就不聰明了。圖／李宗霖提供

台灣基進台南市議員李宗霖表示，近期台北市議員徐巧芯不斷跨縣市監督台南，然而昨日北市「斯文首善」社宅卻發生嚴重漏水，「迴力鏢來得又快又急」，徐巧芯再不打柯真就不聰明了。徐巧芯臉書回應，在台北不會把漏水當成飄進來的雨，該改進就改進。

李宗霖怒批，徐巧芯猛烈的炮火怎麼不見了？還是因為迴力鏢來得又快又急，來不及反應？才交屋一年4個月的社宅，地下室的「噴水」量已經遠遠超越台南半戶外停車場噴雨進來的程度。「台北市議員的職責都沒做好，不要再跨縣市來監督了。」

李宗霖說，徐巧芯接獲外縣市的踢爆就像撿到大秘寶一樣猛力攻擊。想不到台北市昨天淹水、社宅漏水，竟只是輕輕帶過，以「漏水也是社會住宅常見的問題」「市府責無旁貸」等話語就想敷衍過去，讓人分不清他到底是台北還是台南的議員。

李宗霖說，台北市花了數百億蓋社宅、千億打造海綿城市，施行效果竟然在大雨下就破功展露原形，這樣的成效還敢對其他縣市的建設指指點點。他說，徐巧芯再不打柯真的就不聰明了，再這樣下去護柯，迴力鏢只會打到自己而已。

徐巧芯在臉書有相關回應，就事論事很簡單，在台北市我們不會把漏水當成什麼外面飄進來的雨，該改善就是該改善。現在的修繕要由蔣萬安市府協助處理，也要請他們去查其中是否有疏失或弊端，如果有，就會是柯文哲市府任內的責任。以上。

台灣基進台南市議員李宗霖批北市「斯文首善」社宅發生嚴重漏水，指徐巧芯的迴力鏢來得又急又快，再不打柯真就不聰明了。圖／取自李宗霖臉書
台灣基進台南市議員李宗霖批北市「斯文首善」社宅發生嚴重漏水，指徐巧芯的迴力鏢來得又急又快，再不打柯真就不聰明了。圖／取自李宗霖臉書

徐巧芯 北市 漏水

延伸閱讀

影／護妹槓上她！黃偉哲批侯友宜太弱 徐巧芯：你差點被幹掉

徐巧芯爆台南沙崙綠能科學城有漏水 藍營現勘證實多項缺失屬實

黃偉哲批侯友宜太弱 徐巧芯反譏：你差一點就被幹掉了

影／黃偉哲批徐巧芯為政治攻擊台南 酸國民黨母雞太弱

相關新聞

汐止自行車步道導覽看板錯誤百出 高灘處今火速拆除重設計

新北市汐止區的自行車步道看板被社團版主發現資訊有誤，在地景點「金龍湖」竟變成「金雞湖」，總計有超過10處錯誤，議員批評導...

新北欠1252億、平均每人負債3.1萬 歲出教育社福占比最高

新北市審計處上月報告出爐，統計至去年底為止，新北市政府仍欠債1252億元，以新北市人口400萬人計算，平均每位市民負擔3...

金龍湖變成金雞湖！汐止自行車步道看板大出包錯誤百出

新北市政府設置的自行車步道汐止段的導覽看板，近日被民眾發現大出包，名稱及位置錯誤百出，被挑出十多處標示不正確，汐萬路標汐...

落實翻轉上下課 明年3模式可選

台北市長蔣萬安今年4月送上兒童節大禮「翻轉上下課」，每年4月讓國小選擇一天上課10分鐘、下課40分鐘，但許多學校未確實執...

北捷降溫平民怨 西門遊客中心也爆空調不冷

北捷冷氣不涼惹民怨，北市府歷時5年斥資3億改造的北市西門町遊客中心，也被爆空調不冷，議員詢問現場人員，得到的答案是「氣溫...

新北里民活動中心33％不合格 挨批

審計部上月底提出審計報告，新北市議員卓冠廷指新北市有518處里民活動中心，其中167處公安檢查不合格，合格率67%，其中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦