北市社宅大噴水 基進諷：徐巧芯的迴力鏢來得又快又急
台灣基進台南市議員李宗霖表示，近期台北市議員徐巧芯不斷跨縣市監督台南，然而昨日北市「斯文首善」社宅卻發生嚴重漏水，「迴力鏢來得又快又急」，徐巧芯再不打柯真就不聰明了。徐巧芯臉書回應，在台北不會把漏水當成飄進來的雨，該改進就改進。
李宗霖怒批，徐巧芯猛烈的炮火怎麼不見了？還是因為迴力鏢來得又快又急，來不及反應？才交屋一年4個月的社宅，地下室的「噴水」量已經遠遠超越台南半戶外停車場噴雨進來的程度。「台北市議員的職責都沒做好，不要再跨縣市來監督了。」
李宗霖說，徐巧芯接獲外縣市的踢爆就像撿到大秘寶一樣猛力攻擊。想不到台北市昨天淹水、社宅漏水，竟只是輕輕帶過，以「漏水也是社會住宅常見的問題」「市府責無旁貸」等話語就想敷衍過去，讓人分不清他到底是台北還是台南的議員。
李宗霖說，台北市花了數百億蓋社宅、千億打造海綿城市，施行效果竟然在大雨下就破功展露原形，這樣的成效還敢對其他縣市的建設指指點點。他說，徐巧芯再不打柯真的就不聰明了，再這樣下去護柯，迴力鏢只會打到自己而已。
徐巧芯在臉書有相關回應，就事論事很簡單，在台北市我們不會把漏水當成什麼外面飄進來的雨，該改善就是該改善。現在的修繕要由蔣萬安市府協助處理，也要請他們去查其中是否有疏失或弊端，如果有，就會是柯文哲市府任內的責任。以上。
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