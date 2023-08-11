北市社宅大噴水 基進諷：徐巧芯的迴力鏢來得又快又急

台灣基進台南市議員李宗霖表示，近期台北市議員徐巧芯不斷跨縣市監督台南，然而昨日北市「斯文首善」社宅卻發生嚴重漏水，「迴力鏢來得又快又急」，徐巧芯再不打柯真就不聰明了。徐巧芯臉書回應，在台北不會把漏水當成飄進來的雨，該改進就改進。

李宗霖怒批，徐巧芯猛烈的炮火怎麼不見了？還是因為迴力鏢來得又快又急，來不及反應？才交屋一年4個月的社宅，地下室的「噴水」量已經遠遠超越台南半戶外停車場噴雨進來的程度。「台北市議員的職責都沒做好，不要再跨縣市來監督了。」

李宗霖說，徐巧芯接獲外縣市的踢爆就像撿到大秘寶一樣猛力攻擊。想不到台北市昨天淹水、社宅漏水，竟只是輕輕帶過，以「漏水也是社會住宅常見的問題」「市府責無旁貸」等話語就想敷衍過去，讓人分不清他到底是台北還是台南的議員。

李宗霖說，台北市花了數百億蓋社宅、千億打造海綿城市，施行效果竟然在大雨下就破功展露原形，這樣的成效還敢對其他縣市的建設指指點點。他說，徐巧芯再不打柯真的就不聰明了，再這樣下去護柯，迴力鏢只會打到自己而已。