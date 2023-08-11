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新北欠1252億、平均每人負債3.1萬 歲出教育社福占比最高

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市審計處上月報告出爐，統計至去年底為止，新北市政府仍欠債1252億元。記者李定宇／攝影
新北市審計處上月報告出爐，統計至去年底為止，新北市政府仍欠債1252億元。記者李定宇／攝影

新北市審計處上月報告出爐，統計至去年底為止，新北市政府仍欠債1252億元，以新北市人口400萬人計算，平均每位市民負擔3.1萬元債務，觀察去年歲出共1798億元，其中占比最高為教育科學文化支出占3成6、社會福利及一般政務支出則各約佔1成9。雖然去年賸餘近30億，但仍負債達1252億，財政局表示將持續開源節流，減輕市府債務。

新北市財政局表示，雖然市府仍負債1252億元，但經過去年度努力負債已經減少約30億元，且因財劃法未修正導致財源不足，修正後中央能多給錢、地方政府壓力也會減輕。財政局將持續協調各單位編列預算時能審慎評估，以減少不必要開支，以利市府財務健全。

國民黨主席朱立倫9日批評綠營執政下，政府債務若包括潛藏負債高達24兆餘元，每位國人負債105萬元。而觀察新北市府財務整體狀況，審計處統計至去年底新北市政府1年以上公共債務未償餘額1032億元、未滿1年未償餘額220億元，合計1252億元。

除了上述公債法規範債務外，新北市府仍積欠應行負擔退休公教人員優惠存款差額利息、舊制公務員退休金等有給付責任1176億5千萬餘元，特定用途專戶及特種基金款項502億3千萬餘元，新北市府債務比仍相當沉重，審計處表示應檢討各項計畫優先順序，落實財政紀律減少不經濟支出，才能維持市府的財政健全。

而觀察新北市府去年歲入1828億餘元、歲出1798億餘元，賸餘約30億元，雖然有賺不賠但仍欠下1252億元債務。觀察去年歲入大宗為稅收692億餘元、中央補助429億餘元、統籌分配稅405億餘元。

而花最多錢的歲出部分教育體系佔絕大多數共支出642億餘元、一般政務340億餘元、社會福利327億餘元佔絕大多數。

新北市議員黃淑君表示，新北市有多處閒置市有非公用土地，應積極檢討市府各單位行政規劃，例如閒置學校用地，是否評估規劃路外停車場增加收入，抑或是閒置場館檢討活化使用，除了開源外，積極檢討財政預算編列，如避免不必要的預算重複編列而無實際成效，單位業務明確分工達到節流目標，黃淑君說明，近年來新北市預算編列近2000億，預算短絀編列，卻市民無感，施政滿意度極低，在侯友宜帶領的新北市政府並不及格。

新北市議員江怡臻表示，所謂的開源節流，應該是考量如何讓錢用得更有效率，把每分錢都花在刀口上，而不是像中央只管大撒幣，不管債留曾孫。開源的部分包括招商一條龍、投資任意門、推動公辦都更、實施公益設施回饋代金等；至於節流，則可以活化閒置或低度利用的資產、多目標使用公有建物，以減少租金和興建經費等。

債務

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