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金龍湖變成金雞湖！汐止自行車步道看板大出包錯誤百出

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
金龍湖變成金雞湖！汐止自行車步道看板大出包錯誤百出。圖／議員張錦豪提供
金龍湖變成金雞湖！汐止自行車步道看板大出包錯誤百出。圖／議員張錦豪提供

新北市政府設置的自行車步道汐止段的導覽看板，近日被民眾發現大出包，名稱及位置錯誤百出，被挑出十多處標示不正確，汐萬路標汐灣路，還出現汐止沒有的北峰路；更誇張的是，雙北市最大湖泊「金龍湖」，竟變「金雞湖」。議員張錦豪說，要選總統的侯友宜，把「金龍」變「金雞」，「你是醉了嗎，還是不尊重汐止人？」

新北市汐止地區臉書社團「汐止聯盟」版主劉俊男近日行經新北、基隆自行車步道時，發現導覽版出現許多低級錯誤，劉男將錯誤PO社團，並指出這對汐止地區非常不尊重，希望侯市府能夠重視。

「雙北市最大湖泊金龍湖，被標記成金雞湖。10多年前就移址的汐止觀光夜市，也被標在舊址，汐萬路更被寫成汐灣路。」劉男說，看了讓遊客完全傻眼。

劉俊男今日在臉書社團「汐止聯盟」中PO上自行車道導覽圖，標記出十多處處錯誤，其中因湖泊形似龍爪的金龍湖，被標註成金雞湖，他調侃難不成要龍爪變成雞爪嗎？

除了這些問題外，還有「原住民運動公園」被標成「原住民族公園」，甚至還出現汐止沒有的「北峰路」。

劉俊男表示，檢視社后附近所有導覽圖有超過10塊發生這種錯誤，掃描上面QRcord也顯示亂碼，導覽圖就是要讓遊客好好認識汐止地區，並不是要混淆遊客，市政府沒有好好督促，這樣的行為對於汐止地區及居民非常不尊重，希望市府好好重視此事。

新北市議員張錦豪則指出，要選總統的侯友宜，在你新北最大的湖泊「金龍」變「金雞」，氣勢完全短了一截，你是不是對你的部屬很不好？

除了版主提到的錯誤外，導覽圖上還有更多錯誤，像是汐止沒有「夢想森林樂園」、「國泰翡翠花園社區」不是公園、「福瑞宮」位置錯誤、「柯子林」不是科子林，就連知名的水返腳公園也直接標記成汐止公園，而「世貿國家公園社區」，不是公園而是社區。

張錦豪表示，除了錯誤百出外，汐止最知名的景點反而沒有標註上去，像是通靈少女拍攝地，汐止最重要的百年信仰中心「濟德宮」，就在自行車道旁卻沒標記；將會督促市府，全面檢討導覽圖標記內容，要給到汐止遊玩的遊客，正確的資訊，才不會失去導覽的意義。

金龍湖變成金雞湖！汐止自行車步道看板大出包錯誤百出。圖／議員張錦豪提供
金龍湖變成金雞湖！汐止自行車步道看板大出包錯誤百出。圖／議員張錦豪提供
金龍湖變成金雞湖！汐止自行車步道看板大出包錯誤百出。圖／議員張錦豪提供
金龍湖變成金雞湖！汐止自行車步道看板大出包錯誤百出。圖／議員張錦豪提供
金龍湖變成金雞湖！汐止自行車步道看板大出包錯誤百出。圖／議員張錦豪提供
金龍湖變成金雞湖！汐止自行車步道看板大出包錯誤百出。圖／議員張錦豪提供
金龍湖變成金雞湖！汐止自行車步道看板大出包錯誤百出。圖／議員張錦豪提供
金龍湖變成金雞湖！汐止自行車步道看板大出包錯誤百出。圖／議員張錦豪提供

汐止 自行車 張錦豪

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