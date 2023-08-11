長福橋改建期 搭便橋留客

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

新北三峽長福橋有36年歷史，該橋高度、橋長不足將改建，工程經費達9.1億元，立委吳琪銘昨安排考察工程，老街商圈業者在台下高喊，改建時希望有便橋，避免流失遊客及商機。水利局回應，會在施工構檯旁加人行通道。

三峽老街假日人潮洶湧，不少外地遊客專程開車去逛街嘗美食，並且參觀河岸旁市定古蹟祖師廟，祖師廟旁是橋齡36年的長福橋，早期供車輛通行，現已改為僅限行人使用，因橋寬達10公尺，平、假日會有攤販在橋上擺攤做生意，成為當地特有文化。

長福橋屬於早期設計，橋梁梁底低於計畫洪水位，還有橋梁基礎裸露、右岸橋台侵入河川治理線等問題，當年蘇拉、蘇迪勒颱風侵台時，水位暴漲淹至長福橋橋底，危及橋梁及周邊居民安全。吳琪銘向水利署爭取經費改建，工程經費達9.1億元，其中水利署補助4.5億元。

吳琪銘一行人昨實地會勘，地方反映，老街假日停車空間不足，遊客會將車輛停至老街對岸，再步行長福橋逛老街，老街商圈業者盼長福橋改建期間，能先搭便橋，以免流失遊客，也能方便當地居民通行，否則施工期長達600天，對衝擊地方經濟影響甚鉅。水利局允諾，會在施工構檯旁加人行通道，將衝擊降到最低。

老街 水利局

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