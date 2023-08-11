新北里民活動中心33％不合格 挨批

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

審計部上月底提出審計報告，新北市議員卓冠廷指新北市有518處里民活動中心，其中167處公安檢查不合格，合格率67%，其中樹林、鶯歌不合格率近9成。民政局解釋，活動中心多為早年升格前鄉鎮市時期設置，多因建照使照問題，未列入公安合格場所計算。

卓冠廷說，審計部報告指新北市518處里民活動中心中，有167處公安檢查不合格，合格率67%，樹林區18處活動中心有14處不合格、鶯歌區17處活動中心有15間處不合格，合格率只有22%、11%。

卓冠廷表示，樹林、鶯歌兩區超過27萬人口，當地活動中心安檢合格率遠低於新北市平均值，里民辦活動、共餐以及社區課程會使用的空間卻不合格，實在說不過去。

新北市民政局回應，各區公所定期會辦市民活動中心建築物公共安全申報缺失改善作業，這些不合格的活動中心通常是早年鄉鎮市時代設置，有些是購置民宅，有些是自行興建，升格後沿用，多因建照使照問題，並未列入公安合格場所的計算範圍。

民政局強調，為確保場所安全，消防、逃生及耐震等公共安全有把關。

公安 安檢

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