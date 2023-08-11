捷運三鶯線首輛列車運抵 明年測試

捷運三鶯線截至7月底總計畫進度達70.61%，預計2025年完工，首輛列車昨運抵台北港，明年測試。新北市捷運局表示，三鶯線屬中運量，列車每列最多載330人，加大車窗、走道，車頭還設障礙物偵測。議員要求全線測試期間，要將沿線住戶關心的噪音影響降到最低，轉乘接駁也要到位。

列車外型以三峽、鶯歌特有地景為創作靈感，車輛側身描繪淡藍色長波浪線條，列車外型採用車頭傾斜20度流線造型，並加大車窗，讓乘客享有開闊視野，每列車廂設置50個座位，並設有輪椅區、博愛座，列車預計明年至正線軌道進行動態測試與耐久性測試。

捷運局表示，車廂為義大利設計、日本製作，8月6日從日本日立製造所笠戶工廠啟運，海運行經韓國後，經由東海航行至台北港，8月9日夜間抵達台灣，昨天靠港，以拖板車運送到三鶯線三峽機廠，為降低運送過程對交通影響，選在凌晨陸運，運輸車程約3小時。

捷運局說，捷運三鶯線是中運量捷運系統，路線串聯土城、三峽及鶯歌，全線配置29輛列車，規畫目標是尖峰班距約2.2分鐘一班，首輛列車分兩節車廂運送，單節車廂尺寸長17.7公尺、寬2.6公尺、高3.8公尺，重量約30噸。

捷運局表示，全車照明採LED燈具，兩節車廂連結處走道寬度，由765公釐增加為1100公釐，讓乘客通行更便利，另兼具安全考量，在車頭增設車外攝影機與障礙物偵測裝置連動，即時回傳行控中心以掌握車輛狀況，並配煞車碟溫度感應器，確保摩擦煞車無異常。

新北市議員江怡臻說，三鶯線首列車運抵三峽機廠，代表工程進度實質進入機電施工測試階段，期待三鶯線能如期在2025年底完工通車。要求全線測試期間，將沿線住戶關心的噪音影響降到最低，並適時調整降噪措施，通車前的轉乘汽機車位、YouBike等要設置完整，公車路線接駁也要規畫完善。

江也說，三鶯線是新北市第一條自辦的中運量捷運，務必做好安全完整的機電測試，提升土城、三峽及鶯歌一帶交通機能，也帶動三峽老街、鶯歌老街發展。