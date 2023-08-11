北捷降溫平民怨 西門遊客中心也爆空調不冷

北捷冷氣不涼惹民怨，北市府歷時5年斥資3億改造的北市西門町遊客中心，也被爆空調不冷，議員詢問現場人員，得到的答案是「氣溫過高、空調不冷」。觀傳局表示，現場溫度符合公家機關空調控溫規定，設定為26度，將針對風扇使用方式檢討改善。

市長蔣萬安前天將台北捷運夏季空調溫度從現行25.5度、文湖線25度，調降成非尖峰時刻24度、尖峰時刻23度。蔣萬安昨再說，到北捷搭捷運體感溫度上升，感受非常的悶熱，即刻請捷運公司用最快的速度調整。

但議員鍾佩玲指出，西門町遊客中心5月31日開幕營運，蔣萬安曾化身一日站長，進行宣傳，但她的辦公室助理前往西門町旅客中心，進門即發現一、二樓走道放多部電扇，經詢問現場人員，得到答案是「氣溫過高、空調不冷」。

鍾佩玲指出，旅客中心營運剛滿2個月，各項設備之運作理應正常無誤，究竟是設計失當？抑或設備品質不佳？且看似華麗建築，內部設計恐有需要檢討改善之處。以樓梯為例，其寬度僅約80公分，恐無法兩人並肩而行，若同時出現上樓與下樓遊客，就須採側身行進。

北市觀傳局說，西門町遊客中心以綠建築、節能減碳為設計理念，共設2座樓梯及1部電梯，天井樓梯可供旅客體驗在地建築之天井設計特色，且寬度符合建築技術規則訂定75公分規定，將引導遊客依需求分流運用全棟樓梯、天井樓梯及電梯。

至於空調問題，觀傳局表示，現場溫度均符合公家機關空調控溫規定，將針對風扇使用方式檢討改善，避免影響遊客通行及美觀。