落實翻轉上下課 明年3模式可選

台北市長蔣萬安今年4月送上兒童節大禮「翻轉上下課」，每年4月讓國小選擇一天上課10分鐘、下課40分鐘，但許多學校未確實執行，教育局昨宣布學校明年開始可選3種時間模式，包括「單日整天」、「7堂課分散在4周辦理」及「半日＋半日」，盼促進學校落實。

蔣萬安規畫每年4月由小朋友選擇一天，把上、下課時間顛倒過來，但議員王閔生等人發現，許多學校未確實執行，4月時用其他方式舉辦，包含園遊會、母親節感恩市集，認為市府規畫方向不清楚。蔣萬安也曾坦言，實施第一年，校方對主概念可能不是很清楚，明年會更加落實。

教育局昨開「112學年第一學期公私立國小校長會議」，局長湯志民宣布，明年開始校方可選3種模式辦理，第一，可以一整天都翻轉上下課，第二，可以半天翻轉，半天不翻轉，第三，7堂課翻轉分散在4周，此外，校慶、園遊會、運動會、戶外教學活動不可列入。

湯志民說，翻轉上下課原則就是要讓學生做自己的主人「慶祝兒童節」，校方也可以在提供多元學習資源，例如開放專科教室、體育館、桌球室、圖書館等，讓小朋友可以使用，體驗平常下課無法完成的事。

面對新的政策及辦理原則，實踐國小校長林松金表示，基本上會偏好單日整天，小朋友會比較有感，目前校方也有初步規畫，會先調查學生興趣規畫活動，以類社團形式讓學生先報名參加如水彩、雕術、運動課等。

國小學生家長會聯合會長官雲表示，小朋友都想要一天玩個夠，但家長擔心無法收心，更偏好7堂課分散在4周辦理，這樣除了不會玩瘋，更會讓小朋友每周期待上學，快樂情緒延長，建議校方可以規畫一些特別活動，「翻轉上下課」是學習一環，建議學校可以鼓勵學生自主回饋，分享自己一天過程。

議員何孟樺建議，翻轉上下課不應徒具形式，未來在各校執行前，應事先對學生調查意向，以利安排多元課外活動供學生參考，不應只由師長做決定，此外，為積極發展適性教學，教育局也應積極掌握國小社團發展情形，鼓勵各校設立多元性質社團，擴大學習領域，讓上學成為一件孩子會期待的事情。