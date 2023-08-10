不敵暴雨 議員怒：北市第一座公辦都更社宅又淹水了

台北市下午一場大雷雨，造成第一座公辦都更社宅淹水，範圍先是從管委會櫃台，蔓延到中控室，另有管線也漏水，造成地下停車場水管漏水如瀑布。議員陳炳甫、陳怡君都接獲「災情」，趕到現場勘查，批評北市第一個公辦都更案，才交屋1年4個月，但淹水問題修了一年還沒好，住戶不堪其擾。北市更新處表示，會請廠商協助處理雨水管路排水問題。

管委會表示，淹水範圍先是從管委會櫃台，蔓延到中控室，讓大家連忙保護住戶包裹，而水勢又蔓延到地下室，並且陸續發現管線、天井也有滴水。淹水地方之前有請廠商修繕，但到現在還沒修好。管委會說，雨勢稍為比較大一點，社區就會淹水，居民很不滿意這樣的品質。

陳怡君表示，「斯文首善」是在柯文哲市長任內興建完工的公辦都更案，也是柯文哲在居住正義上常常掛在嘴邊、引以自豪的政績，而在拆除典禮時，柯文哲致詞時還曾數度哽咽，沒想到才入住1年4個月，住戶爆料「斯文首善」光是修理漏水就修理了1年。她請市長蔣萬安，應該對柯文哲任內所興辦、規畫、興建的工程做一個總體檢，釐清責任缺失歸屬並究責。

陳炳甫表示，這裡的居民相信政府，願意參加政府第一起公辦都更，好不容易換到更好生活品質，豈料，北市社會住宅頻繁發生淹水、滴水，居民不堪其擾，代表北市府的施工、監工品質已經出現系統性問題，都發局要檢討不要再讓事情發生，挽回住戶對市政府的工程品質信心。

更新處表示，午後北市發生短延時強降雨，導致斯文首善地下室雨水管透氣孔發生溢水現象，市府第一時間獲悉後，即派員現勘處理，並於降雨趨緩後無再發現溢水情形。接獲地下室發生溢水時，第一時間即派員協同營造廠商進行現勘，發現是因強降雨外道路排水宣洩不及，導致雨水管路之透氣孔產生溢水現象，已於降雨趨緩後無再發現溢水情形。