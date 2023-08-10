雨彈襲擊！北市巷弄變魚池 民眾撈到土虱、小魚

台北市發生短延時強降雨，北市大同區最大時雨量超過100毫米，中正和中山區最大時雨量則達90毫米。截至16時30分，北市災害應變中心接獲60多件災情通報，多為道路局部積淹水。北市議員應曉薇指出，西園路二段的巷子內淹水，除摩托車淹水無法發動，更讓人驚訝的是，土虱、和許多小魚也跑到陸地上。

應曉薇表示，下午突然下起豪大雨，許多低窪地區產生排水不及的淹水狀況，竟然碰到西園路二段的巷子內淹水，除摩托車淹水無法發動，更讓人驚訝的是，土虱、和許多小魚也跑到陸地上。

萬華進音社主委林政宏面對門前變小魚池，為了盡快整理環境，還發動志工撈魚中。應曉薇提醒水利處以及委外抽水設備維護廠商，應隨時做好防災設備，面對突然的豪大雨應做好防範與配套措施以維護市民生命財產。

北市水利處表示，今日受西南風影響及午後對流發展旺盛，使得臺北市發生短延時強降雨，截至目前為止最大時雨量大同區太平國小站106毫米、中山區中山劍潭山站92毫米、中正區台北站90毫米等，這些地點都超過了北市雨水下水道設計的保護標準，也就是每小時78.8mm的雨量，是造成這次市區積水的主要原因，目前降雨皆已趨緩，積水已退。

水利處指出，目前水利處收到的積水地點包括大同區承德路2段、重慶北路3段、萬華區萬大路277巷、士林區中正路、延平北路五段。各通報案件水利處皆已派員現場勘查。此次大同區降雨每小時達106毫米，遠超過雨水下水道保護標準，為今天積水狀況較嚴重區域。