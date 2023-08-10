行人難走 汐止康寧街301號前會勘機車退出騎樓

汐止區康寧街在靠近301號前是公車金龍國小站，不過，因為鄰近的騎樓經常停放不少機車，造成有民眾走路去搭車時很不方便，甚至有人跌倒，所以，今（10）日新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，討論機車退出騎樓的可行性。

北山里長說，從康寧街307巷往台北方向走，社區前的空間騎樓，只是長期以來，不少人會將機車停上來，佔據大半個騎樓空間，就有民眾抱怨走路搭公車走這一段路很不好走，甚至還有人跌倒，今天會勘是看相關單位是不是能夠規範淨空。

新北市議員廖先翔表示，來雅典社區概康寧街301號這一段，看起來是社區當初私設為行人通行的空間，過去民眾停放機車，警方可能沒有相關的依據取締，造成行人通行的斷點或不方便，在接獲社區陳情後，服務處有查詢當初申請建照的使用執照發現這一段在執照上面是所謂的騎樓地，所以，按照規定的話，社區是可以向新北市政府機車退出騎樓，目前社區已經提出，所以，今天請相關單位來確定適法性是沒有問題後，之後會請管委會再次確認真的要機車退出騎樓的話，交通局就會設立相關告示牌，設立後如果有機車停放就屬於違規，警方就能取締開單，行人就能通行更安全。