新北因應豪大雨特報 7、9號越堤道交管人車只出不進

為因應中央氣象局發布豪大雨特報，新北市新莊警分局，配合高灘處針對轄內7、9號越堤道實施交通管制措施，用路人只出不進，呼籲用路人行車要小心注意，並遵循現場人員交通指揮。

台灣受西南風影響及午後對流發展旺盛，中央氣象局發布新北市為大雷雨警戒區，易有短延時強降雨。今天下午新北市新莊區降下豪大雨，為因應瞬降大雷雨，新北市新莊警分局配合高灘處，於今天下午4時25分開始，針對轄內7、9號越堤道實施機通管制措施，人車只出不進。