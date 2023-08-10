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新北因應豪大雨特報 7、9號越堤道交管人車只出不進
為因應中央氣象局發布豪大雨特報，新北市新莊警分局，配合高灘處針對轄內7、9號越堤道實施交通管制措施，用路人只出不進，呼籲用路人行車要小心注意，並遵循現場人員交通指揮。
台灣受西南風影響及午後對流發展旺盛，中央氣象局發布新北市為大雷雨警戒區，易有短延時強降雨。今天下午新北市新莊區降下豪大雨，為因應瞬降大雷雨，新北市新莊警分局配合高灘處，於今天下午4時25分開始，針對轄內7、9號越堤道實施機通管制措施，人車只出不進。
新莊警方呼籲，用路人應遵循交管人員指揮，相關路況訊息可上網臉書「新莊警好讚臉書」、「CMS」及收聽「警廣」推播；另警方也同步派員加強大漢溪越堤道週邊道路疏導措施，以因應豪大雨特報。
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