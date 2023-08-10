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萬里離岸流再奪命 颱風過境浪大消防隊籲戲水要小心

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
颱風過境海域溺斃事件不斷，消防局第六救災救護大隊也呼籲海域戲水要小心。圖／紅樹林有線電視提供
颱風過境海域溺斃事件不斷，消防局第六救災救護大隊也呼籲海域戲水要小心。圖／紅樹林有線電視提供

日前卡努颱風過境，在北海岸一天就發生兩起溺水事件，地方要求要在萬里的沙灘上增加明顯的標示標語，並且研議劃設風景區，不過還來不及設置警語標示，日前在萬里的翡翠灣海域又發生溺斃的憾事，消防局第六救災救護大隊也呼籲颱風過境雨過天晴看似海象平靜，實則有離岸流需要注意小心。

當地衝浪教練說，衝浪客都會集中在某一個區塊衝浪，若是發生溺水事件，大家都會伸出援手救援，不過海岸線漫長，也是有力所不能及之處，希望相關單位還是要重視，增設關於離岸流的警語告示，讓民眾知道危險海域所在，戲水或是水上活動要更加的留心。

新北市消防局第六救災救護大隊組長廖家慶指出，7日發生的溺水事件，第一時間由民眾協助救援，後續由消防隊員接手搶救送醫，依舊是回天乏術，為此新北市消防局第六救災救護大隊也呼籲，颱風高峰期，海面風浪不平靜，加以炎炎夏日正值戲水高峰期間，民眾前往溪流、海邊等水域戲水要熟知海域警告與禁制標語，並有正確之戲水觀念，切勿輕忽水上活動安全，避免溺水悲劇意外再次發生。

溺水 卡努颱風 沙灘

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