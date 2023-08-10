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兒童繽紛歡樂營很充實 瑞芳孩子唱跳俱佳活力十足

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
兒童繽紛歡樂成長營，孩子唱跳俱佳，活力十足。圖／觀天下有線電視提供
兒童繽紛歡樂成長營，孩子唱跳俱佳，活力十足。圖／觀天下有線電視提供

由汐止全人關懷協會主辦，專為4-12歲小朋友設計一連三天的兒童繽紛歡樂成長營，今（10）日在瑞芳區瑞龍市民活動中心熱鬧展開，吸引在地30多位的小朋友參加，協會希望藉由活動，讓偏鄉孩子的暑假更充實，孩子不僅唱跳俱佳，活力十足。

暑假過了一半，相信很多小朋友可能是待在家裡，離不開科技產品，但是這場「當我們具在一起」兒童繽紛歡樂成長營，讓小朋友拋開手機和平板，沈浸在這場宛如嘉年華的歡樂場面。有繽紛來熱舞、繽紛來歌舞、繽紛舞台劇、繽紛有獎徵答、繽紛生命教育、繽紛舞台教學一起度過歡樂氛圍、豐富學習。

汐止全人關懷協會黃秋慧表示，因深知偏鄉地區現在的家庭教育都是隔代教養居多，我們希望能帶給瑞芳不論是長者還是兒童很多的愛與關懷，來到瑞芳不只寒暑假，只要有空就會來和長者與小朋友互動，帶給他們滿滿的溫暖。

參加的小朋友表示，暑假在家裡很無聊，得知這個活動就立刻來參加，雖然只有三天，但第一天來就充滿期待，活動內容安排也很豐富多元，讓暑假生活增添了不少樂趣。

瑞芳 偏鄉 舞台

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