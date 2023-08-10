北部午後大雷雨！新北傳11處積水 鶯歌居民：水跟浪一樣打上人行道
中央氣象局發布北部大雷雨災防告警訊息，包括新北市鶯歌、樹林、三峽、三重等地都要慎防劇烈降雨、雷擊。新北市政府災害應變中心下午強化三級開設，目前獲報11件積水案、5淹水、2件路樹傾倒，與其他電線掉落等5案，災害應變中心指出，目前相關陸續排除中。
今日下午北部地區下起午後大雷雨，不少民眾紛紛躲避，連外送平台都因為外送員人力不足，一度無法點餐。氣象局下午也發布多次即時訊息，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
新北市議員卓冠廷指出，今天下午4時30分許，鶯歌區鶯桃路，積水已至輪胎一半高度，另外鶯歌火車站外，建國路側，民眾驚呼水跟浪一樣打上人行道；下午4時19分許，樹林佳園路三段，水淹至人行道上，民眾脫鞋行走；樹林區北大社區某社區地下停車場也有積水情形。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言