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影／雷雨狂炸新北三峽、鶯歌！淹水還出現「水浪」 民眾驚呼：像到海邊

北部午後大雷雨！新北傳11處積水 鶯歌居民：水跟浪一樣打上人行道

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
鶯歌鶯桃路665巷下午傳出積淹水，目前陸續消退中。圖／新北市消防局提供
鶯歌鶯桃路665巷下午傳出積淹水，目前陸續消退中。圖／新北市消防局提供

中央氣象局發布北部大雷雨災防告警訊息，包括新北市鶯歌、樹林、三峽、三重等地都要慎防劇烈降雨、雷擊。新北市政府災害應變中心下午強化三級開設，目前獲報11件積水案、5淹水、2件路樹傾倒，與其他電線掉落等5案，災害應變中心指出，目前相關陸續排除中。

今日下午北部地區下起午後大雷雨，不少民眾紛紛躲避，連外送平台都因為外送員人力不足，一度無法點餐。氣象局下午也發布多次即時訊息，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

新北市議員卓冠廷指出，今天下午4時30分許，鶯歌區鶯桃路，積水已至輪胎一半高度，另外鶯歌火車站外，建國路側，民眾驚呼水跟浪一樣打上人行道；下午4時19分許，樹林佳園路三段，水淹至人行道上，民眾脫鞋行走；樹林區北大社區某社區地下停車場也有積水情形。

人行道 外送員 大雷雨 淹水

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