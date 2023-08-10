新北淹水感測器達117處 今年更新70處把關淹水通報

近期颱風頻頻，不少民眾擔心短時強降雨恐造成幾積淹水情況，這過去僅能仰賴防汛志工、公所人員協助了解情況，相當耗時費力。新北水利局表示，108年就開始裝設淹水感測器，目前已有117處，其中第一批建置70處將於今年汰舊換新，以確保更完整的感測功能，避免相關積淹水情況。

氣候近期詭譎多變，頻繁的短時強降雨，不少民眾都擔心積淹水問題，過去都是仰賴現場防汛志工、第一線區公所應變人員進行現場勘查及回報積淹水情形。

水利局長宋德仁表示，目前各地區重要積淹水熱點已經安裝了117支淹水感測器，它們具備有自動連續監測的特性，在積水達5公分時與智慧防汛平台整合發送推播訊息，之後每1分鐘自動更新積水深度資料，後續積水達10公分時則再推播提醒，讓防汛人員透過智慧型手機把關即時情況。

宋德仁提到，6月底發生的幾場強降雨，都有延時縮短、區域集中等兩個特性，尤其延時縮短部分，換算成時雨量都是破百毫米等級，這些降雨型態遠超過道路側溝及雨水下水道的排洪能力，大量雨水也需要時間排隊進入排水系統，路面暫時的積水是正常排水歷程，於降雨趨緩後，均能立即發揮正常排水系統功能於1至20分鐘內退水完成。

宋德仁指出，建置淹水感測器，使得6月30日發生在三重區強降雨的整個過程完整記錄，約莫下午4點20分雨停後，重安街13巷與重安街口因有樹葉堵住進水格柵，立即請水利局及區公所巡查同仁，迅速到該處排除積淹水情形。