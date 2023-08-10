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北市敬老金發放2天 逾11萬長輩用悠遊卡領錢
台北市政府發放重陽敬老禮金1500元，8月8日起開放以敬老卡靠卡領取。悠遊卡公司統計，這2天就有超過11萬人、約2成長輩領取，敬老卡不僅領取方便，使用範圍廣，悠遊卡還祭出8大通路使用敬老卡消費優惠，讓敬老禮金效益擴大。
悠遊卡公司表示，目前全台共有超過25萬個支付點可以使用，除了可搭乘捷運、公車、停車場、加油站等交通運輸領域，生活中各種場域如4大超商、超市、連鎖速食、餐廳、飲料店、百貨公司美食街等等，都可以使用悠遊卡支付。
為了讓長者們的敬老禮金使用效益加倍，悠遊卡公司指出，現在和8大通路合作，推出各種優惠，包括四大超商、美廉社、義美、棉花田及黑橋牌，在8月到9月期間，特別為長輩設計商品優惠或折扣，讓長輩用敬老金開心購物，像是商品買1送1等。
悠遊卡公司說，目前有資格領取敬老禮金的長輩有55萬人，2天內超過11萬長輩靠卡領取。尚未領取的長輩只要持敬老卡，至各捷運站悠遊卡加值機、4大超商、美廉社及101購物中心B1服務台等地點，透過敬老卡靠卡可領取1500元。
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