新北市民活動中心3成3不合格 民政局：多為升格前購置

審計部上月底提出審計報告，新北市議員卓冠廷指出新北市共518間里民活動中心，高達167間公安檢查不合格，合格率只有67%。其中樹林及鶯歌不合格率高達九成。民政局解釋活動中心多為早年升格前鄉鎮市時代購買，多因建照使照問題並未列入公安合格場所計算。

新北市議員卓冠廷今表示，審計部報告指出新北市共518間里民活動中心，167間公安檢查不合格，合格率只有67%，其中樹林區18間活動中心有14間不合格、鶯歌區17間活動中心有15間不合格，合格率只有22%、11%。

卓冠廷質疑樹林、鶯歌超過27萬居民，活動中心安檢合格率卻遠低於新北市平均直接墊底。里民、長輩辦活動、舉辦共餐、社區課程等最常用的空間九成不合格誰能安心。

新北市民政局對此表示，「各區公所長期以來辦理市民活動中心建築物公共安全申報缺失改善」部分，這些活動中心多係早年鄉鎮市時代購買，設置活動中心態樣不一且數量龐大，有購置民宅、自行興建、也有自橋下空間等，而升格後接續沿用，多因建照使照問題，所以並未列入公安合格場所的計算。民政局強調，這些場所都是提供里長及市民公共使用的場所，各區公所都有確保這些場所在消防、逃生及耐震等公共安全。